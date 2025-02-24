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Savunma
AA 24.02.2025 17:06

Türk zırhlısı PARS ALPHA ilk kez envantere girecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen PARS ALPHA araçları ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına sunularak envantere girecek.

FNSS'den yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile şirket arasında Yeni Nesil Araçlar Projesi için imzalar atıldı.

FNSS, projenin ilk fazında PARS ALPHA 8x8 konfigürasyonunda Tanksavar Manga Aracı ve Mobil Onarım Aracı ile 6x6 konfigürasyonunda 4 farklı görev donanımına sahip aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edecek.

Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşmesi imzalandı
Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşmesi imzalandı

FNSS’nin 35 yıllık tecrübesi, bilgi birikimi ve teknolojik kazanımlarının zirve noktası olan PARS ALPHA, PARS araç ailesinin 5. nesli olarak tasarlandı. Dünya genelinde farklı coğrafyalardaki kullanıcı deneyimleri ve geri bildirimleri ışığında şekillenen PARS ALPHA, diğer yandan bölgenin simetrik ve asimetrik tehditleri de dikkate alınarak özgün olarak geliştirildi.

Türk zırhlısı PARS ALPHA ilk kez envantere girecek

Gerçek anlamda yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olan PARS ALPHA, mekanize zırhlı birliklerin muharebe alanında, görevini üstün başarıyla icra etmesine olanak sağlayacak.

Yeni nesil araçlar ile yenilikçi çözümlere öncülük edilerek; gelişmiş görev ekipmanları, iletişim ve bilgi sistemleri ile üstün durumsal farkındalık, yüksek ateş gücü ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojiler, yerli alt yükleniciler tarafından tedarik edilecek. Üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, yüksek balistik ve mayın koruması sağlayan alt sistemler 6x6 ve 8x8 platformlarda bir araya getirilecek.

FNSS bugüne kadar, binlerce zırhlı muharebe aracını farklı coğrafyalarda dost ve müttefik ordulara teslim etti. Oluşturulan geniş ürün ailesi; 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka; 4x4’ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara; seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesine ve insanlı-insansız kulelere kadar uzanıyor.

Güçlü, güvenli, etkili

FNSS, sürdürülen tüm projelerde sunulan ihtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi çözümleri ile uluslararası arenada birçok ilke imza atarken, tüm tecrübesi ve imkanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine sınıflarının en iyi araçlarını teslim ederek talepleri karşılamaya ve askerin yanında olmaya devam ediyor.

Her türlü arazi ve hava koşulunda üstün hareket kabiliyetine sahip PARS ALPHA, FNSS’nin 8x8 araçlarında tecrübe ettiği tüm tekerleklerden tahrikli sürüş, yükseklik ayarlanabilir bağımsız süspansiyon ve tüm akslardan dönüş sistemini, yenilikçi tasarım ve önden güç grubunun getirdiği eşit aks dağılımı ile birleştirerek fark yaratan bir hareket kabiliyeti sunuyor.

Türk zırhlısı PARS ALPHA ilk kez envantere girecek

Bu yeni nesil araç, sahada karşılaşılabilecek mayın, el yapımı ve balistik tehditlere, topçu şarapnellerine karşı sınıfının en üst niteliğinde koruma kabiliyetine sahip bulunuyor.

PARS ALPHA 8x8 yüksek taşıma kapasitesi ve üstün tasarım konsepti sayesinde, orta ve ağır kalibreli kulelerden füze sistemlerine kadar, farklı sistemlerin kolaylıkla entegre edilmesine olanak sağlıyor.

PARS ALPHA 8x8, karayolu, demiryolu ve A400M, C-17 Globemaster, C-5 Galaxy, An-124 ve Il-76 gibi stratejik nakliye uçaklarıyla taşınabilir olması nedeniyle modern askeri lojistiğe son derece uygun bir seçenek oluşturuyor.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Yerli ve Milli Teknolojiler
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