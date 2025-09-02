Açık 25.7ºC Ankara
Savunma
AA 02.09.2025 10:32

ULAK Haberleşme, savunma sanayisi yetkinliğini "A Sertifikası" ile belgelendirdi

ULAK Haberleşme AŞ, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında en yüksek yeterlilik derecesi olan "A Sertifikası"nı almaya hak kazandı.



ULAK Haberleşme'den yapılan açıklamaya göre, 5 yıl süreyle geçerli olan A Sertifikası, ULAK'ın ürün geliştirme yeteneği, üretim kabiliyeti, insan kaynağı kalitesi, süreç yönetimi ve teknolojik altyapısı gibi alanlardaki yüksek performansının kamu otoritesi nezdinde tescillenmesi anlamına geliyor.

Savunma sanayisi ekosisteminde faaliyet gösteren firmaların üretim, kalite, insan kaynağı ve teknoloji altyapısını objektif kriterlerle değerlendiren bir sertifikasyon sistemi olan EYDEP, firmaları aldıkları puana göre sertifika seviyelerine ayırıyor.

85-100 puan aralığında değerlendirilen firmalar A, 70-84 puan arası B, 50-69 puan arası ise C sertifikası ile belgelendiriliyor. C ve üzeri puan alan firmalar EYDEP sertifikası almaya hak kazanıyor.

"A Sertifikası, ULAK'ın yerli çözümleri hayata geçirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor"

A Sertifikası, EYDEP kapsamında alınabilecek en yüksek dereceyi temsil ediyor. Bu sertifika ile firmalar, SSB projelerinde ana yüklenici olarak doğrudan yer alabilme hakkı elde ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik büyük ölçekli projelere teklif verebilme yetkinliğine sahip oluyor.

A seviyesindeki firmalar, uluslararası savunma sanayisi firmaları nezdinde de güvenilir tedarikçi olarak kabul ediliyor. Bu durum ihracat potansiyelini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, EYDEP A Sertifikası'nın yıllardır sürdürülen AR-GE, üretim ve kalite çalışmalarının doğal bir sonucu olduğunu belirterek, yerli ve milli iletişim teknolojileri geliştirerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Kömürcü, A Sertifikası'nın, ULAK'ın sahadaki gerçek ihtiyaçları anlayarak yerli çözümleri hayata geçirme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu aktardı.

İletişim altyapılarında geliştirdiği yerli çözümlerle öne çıkan ULAK, özellikle 5G baz istasyonları, güvenli haberleşme çözümleri ve özel ağ altyapıları gibi teknolojilerle savunma sektöründe de kritik projelerde yer alıyor.

ULAK Haberleşme Savunma Sanayii
