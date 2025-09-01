TUSAŞ, Defense News Top 100 Listesi’nde 47’nci sıraya yükseldi

Savunma sanayi sektörünün önde gelen yayınlarından Defense News, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketini açıkladı.

TUSAŞ tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Havacılık ve savunma alanında dünyadaki yükselişimiz sürdürüyoruz. Defense News Top 100 Listesi’nde 3 basamak birden ilerleyerek 47’nci sıraya yükseldik. Her adımda, ulusal değerlerimizi küresel ölçekte temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Her adımda, ulusal değerlerimizi küresel ölçekte temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise konuya ilişkin, "Her geçen yıl dünya listelerinde daha yukarıya çıkmak, sadece şirketimizin değil ülkemizin de savunma ve havacılıkta geleceğe emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.