Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 21.09.2023 11:31

Türkiye İHA'larla 'uçuşa' geçti

Havacılık sektöründe attığı adımlarla gücünü artıran Türkiye, insansız hava aracı (İHA) kullanımında da yükselişte. Haziran ayı itibarıyla, kayıtlı İHA sayısı 68 bin 426'ya, kayıtlı İHA pilotu sayısı da 1 milyon 440 bin 867'ye yükseldi.

Türkiye İHA'larla 'uçuşa' geçti
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"na göre İHA kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

İHA'lar, sivil ve ticari amaçlı kullanımların yanı sıra askerlik, güvenlik, istihbarat, tarım/ilaçlama, kargo, gümrük işlemleri, orman yangınlarıyla mücadele ve kamusal hizmetlerde de kullanılıyor.

Söz konusu araçlara yönelik düzenlemeler ve mevzuat çalışmaları bu alanda aşama katedilmesini sağladı.

Alpin ilk kez operasyona destek verdi
Alpin ilk kez operasyona destek verdi

500 gram üzeri İHA'lar için kayıt sistemi

SHGM tarafından 22 Şubat 2016'da yayımlanan İHA Sistemleri Talimatı kapsamında 500 gram ile 25 kilogram aralığındaki İHA'lar için kayıt sistemi oluşturuldu.

İHA uçuş izinlerinin, İHA Kayıt Sistemi üzerinden internet ortamında alınmasını ve buradan cevap verilmesini sağlayan Mülki İdare Modülü çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek hizmete girdi.

İHA yetkili eğitim kuruluşlarının Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) onaylı İHA eğitim kuruluşu olma süreci tamamlandı.

Türk savunma sanayii yükselişte: Hedef 10 milyar doları aşmak
Türk savunma sanayii yükselişte: Hedef 10 milyar doları aşmak

Hem İHA hem pilot sayısı artıyor

Türkiye'de haziran sonu itibarıyla 80 İHA yetkili eğitim kuruluşu bulunuyor. Bunlardan 27'si MEB, 53'ü YÖK İHA yetkili eğitim kuruluşu olarak hizmet veriyor.

İHA Sistemleri Talimatı gereği, internet üzerinden İHA'lar için kayıt başvuruları 2016'da alınmaya başlandı. Söz konusu yılda İHA pilotu sayısı 11 bin 839 olarak kaydedildi. Bu yılın haziran sonu itibarıyla ise ülkedeki İHA sayısı 68 bin 426'ya, kayıtlı İHA pilotu sayısı da 1 milyon 440 bin 867'ye yükseldi.

Ayrıca, İHA0 amatör sportif lisans sayısı 481 bin 524'ye, İHA1 amatör sportif lisans sayısı 912 bin 882'ye, İHA Kayıt Sistemi'nde kayıtlı kişi sayısı 1 milyon 765 bin 977'ye, İHA0 ticari lisans sayısı 9 bin 905'e, İHA1 ticari lisans sayısı 37 bin 851'e, İHA2 ticari lisans sayısı 2 bin 271'e ulaştı.

Çin ordu gazetesi: Türkiye savunma sanayiinde AR-GE'yi hızlandırdı
Çin ordu gazetesi: Türkiye savunma sanayiinde AR-GE'yi hızlandırdı

İzinsiz İHA uçuranlara ceza

Mevzuat gereği askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, istihbarat birimleri, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumların sahip olduğu devlet İHA'ları hariç, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üstü tüm İHA'ların sahiplerince kaydettirilmesi gerekiyor.

Ayrıca azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üstü İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kaydolmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan İHA uçuranlara ve pilotlarına idari para cezası uygulanıyor.

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SİHA
Sıradaki Haber
Alpin ilk kez operasyona destek verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Bakan Güler, Karabağ'daki başarı dolayısıyla Hasanov'u kutladı
13:03
Güney Kore'den, Kuzey'in "silah ticareti" ile bağlantılı 10 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı
13:05
Çölleşme Arap ülkelerindeki tarım alanlarını "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor
13:01
Sinemalarda 10 yeni film vizyona girecek
13:05
16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün cezası belli oldu
12:48
Turizm bölgelerindeki havalimanlarını 123,7 milyon yolcu kullandı
Türkiye'nin tek buz müzesinde temiz çevre mesajı veriyorlar
Türkiye'nin tek buz müzesinde temiz çevre mesajı veriyorlar
FOTO FOKUS
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
Libya'daki fırtınada sürüklenen araçlar Derne'yi araba mezarlığına çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ