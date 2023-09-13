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Dünya
TRT Haber 13.09.2023 17:36

Çin ordu gazetesi: Türkiye savunma sanayiinde AR-GE'yi hızlandırdı

Türk savunma sanayiinin gelişimi dünya basınında geniş yer buluyor. Çin ordu gazetesi, Türkiye'nin bu alanda yaptığı yatırımların incelendiği bir analiz habere yer verdi. Yeni ürünler için araştırma ve geliştirme çalışmalarının hızlandığı vurgulandı.

Çin ordu gazetesi: Türkiye savunma sanayiinde AR-GE'yi hızlandırdı
[Fotograf: AA]

Türkiye, savunma sanayiindeki gelişimi ile dikkati çekiyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünler dünyanın da gündeminde.

Çin ordu gazetesinde, 'Türkiye yerli silahlarının modernizasyonunu hızlandırıyor' başlıklı bir analiz habere yer verildi.

Haberde Türkiye'nin, 2000'li yılların başından bu yana ekonomik gelişmesinin hızlanması ile askeri harcamasının da arttığı ifade edildi.

"Şirketler teşvik ediliyor"

Savunma sanayiinin gelişimi için, küçük ve orta ölçekli şirketlerin teşvik edildiğinin altı çizilen analiz haberde, Havelsan'ın 2020 yılında açıkladığı 'Dijital Birlik' konsepti de anlatıldı.

İnsansız kara, deniz ve hava araçları ile Türk ordusunun genel muharebe etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bayraktar TB2 ve Anka gibi insansız hava araçlarının uluslararası piyasada popüler hale geldiğine de yer verildi.

Türk savunma sanayii yükselişte: Hedef 10 milyar doları aşmak
Türk savunma sanayii yükselişte: Hedef 10 milyar doları aşmak

Yeni ekipmanların araştırma ve geliştirme çalışmalarının hızlandığı vurgulandı.

Haberde, TUSAŞ'ın geliştirdiği Atak-2 ağır yük helikopterinin testine ayrı parantez açıldı.

Türkiye'nin, ABD ve Rusya'nın ardından ağır hizmet helikopterini başarıyla test eden üçüncü ülke olduğu hatırlatıldı.

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Bayraktar SİHA İnsansız Hava Aracı (İHA) Çin Savunma Sanayii
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