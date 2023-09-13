Çin ordu gazetesi: Türkiye savunma sanayiinde AR-GE'yi hızlandırdı

Türkiye, savunma sanayiindeki gelişimi ile dikkati çekiyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünler dünyanın da gündeminde.

Çin ordu gazetesinde, 'Türkiye yerli silahlarının modernizasyonunu hızlandırıyor' başlıklı bir analiz habere yer verildi.

Haberde Türkiye'nin, 2000'li yılların başından bu yana ekonomik gelişmesinin hızlanması ile askeri harcamasının da arttığı ifade edildi.

"Şirketler teşvik ediliyor"

Savunma sanayiinin gelişimi için, küçük ve orta ölçekli şirketlerin teşvik edildiğinin altı çizilen analiz haberde, Havelsan'ın 2020 yılında açıkladığı 'Dijital Birlik' konsepti de anlatıldı.

İnsansız kara, deniz ve hava araçları ile Türk ordusunun genel muharebe etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bayraktar TB2 ve Anka gibi insansız hava araçlarının uluslararası piyasada popüler hale geldiğine de yer verildi.

Yeni ekipmanların araştırma ve geliştirme çalışmalarının hızlandığı vurgulandı.

Haberde, TUSAŞ'ın geliştirdiği Atak-2 ağır yük helikopterinin testine ayrı parantez açıldı.

Türkiye'nin, ABD ve Rusya'nın ardından ağır hizmet helikopterini başarıyla test eden üçüncü ülke olduğu hatırlatıldı.