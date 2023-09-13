Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2023 17:25

Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: ABD ile tatbikatı gerilimi artırmak için kullanma

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD ile Ermenistan arasındaki ortak askeri tatbikatın, Ermenistan tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılmamasını umduklarını söyledi.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: ABD ile tatbikatı gerilimi artırmak için kullanma
[Fotoğraf: Getty]

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle BM'de bir araya geldi.

Ermenistan ile "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" konusunda değerlendirmelerde bulunan Bayramov, tarafların pozisyonlarının "çok yakın" olduğu bazı maddelerin bulunduğunu ancak bazı maddelerde ise "oldukça farklı" noktalarda olduklarını ve bunların daha fazla tartışma gerektiğini kaydetti.

Bayramov, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının, uluslararası hukukun evrensel norm ve ilkelerine dayalı, karşılıklı olarak çalışacak, "tartışmasız, basit ve temel" bir belge olması gerektiğini vurguladı.

"Ermenistan'a çağrımız, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarında provokasyon yapılmamasıdır"

"ABD ile Ermenistan arasındaki ortak askeri tatbikat faaliyetini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ilişkin Bayramov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Umuyoruz bu eylemler (tatbikat) Ermenistan tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılmaz ve suistimal edilmez. Bu konu doğrudan Azerbaycan'ın pozisyonuyla ilgili değildir ve onlar özgürdür. Ermenistan'a çağrımız, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarında provokasyon yapılmaması, Azerbaycan topraklarında bölücülüğün beslenmemesidir. Ermenistan'ın yasa dışı askeri varlığına yönelik finansmanın ve diğer türdeki desteğin derhal durdurulması, üçlü bildiri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ordunun ve askeri güçlerin Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekir."

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan ABD
Sıradaki Haber
Vietnam’da apartman yangını: 56 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Göçükte kalan işçilerin isimleri belli oldu
18:32
Libya ordusu kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak için Derne'yi tahliye ediyor
18:29
Çin-Hindistan geriliminde yeni perde: Harita krizi ne ifade ediyor?
17:55
Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:42
Avustralya'dan, insan hakları ihlali gerekçesiyle İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım
17:40
Çin ordu gazetesi: Türkiye savunma sanayiinde AR-GE'yi hızlandırdı
AFAD ekipleri sel felaketi yaşanan Libya'da
AFAD ekipleri sel felaketi yaşanan Libya'da
FOTO FOKUS
Yıkımın ardından Libya sokakları
Yıkımın ardından Libya sokakları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ