Vietnam’da apartman yangını: 56 ölü

Vietnam polisi bugün yaptığı açıklamada Khuong Ha caddesinde bulunan bir apartmanda bugün başlayan yangında 56 kişinin öldüğünü, 37 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı apartmanda hayatını kaybeden 56'dan fazla kişiden 39'unun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan polis, binanın sahibini, yangın güvenlik kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturmak amacıyla gözaltına aldı.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.