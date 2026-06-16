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Savunma
AA 16.06.2026 15:36

Türk savunma sanayiinin önleyici dronları küresel arenada

Türk savunma sanayi şirketi Skydagger tarafından geliştirilen insansız hava aracı önleyici sistem teknolojisi, dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden L3Harris Technologies'in platformuna entegre edilecek.

Türk savunma sanayiinin önleyici dronları küresel arenada

Skydagger ile L3Harris Technologies arasında Eurosatory 2026 Fuarı'nda mutabakat zaptı imzalandı. Zapta, Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin ile L3Harris Technologies Başkan Yardımcısı Jennifer Hanley imza attı.

Muharebe alanlarında son dönemde yalnızca en güçlü sistemler değil, aynı zamanda en hızlı adapte olan ve en uygun maliyetle en yüksek etkiyi sağlayan teknolojiler öne çıkıyor.

Türk savunma sanayisinin yükselen teknoloji şirketlerinden Skydagger, geliştirdiği yeni nesil insansız hava aracı önleyici sistem teknolojileriyle (interceptor) bu dönüşümün öncülerinden biri olarak dikkati çekiyor.

L3Harris Technologies ile imzalanan mutabakat zaptı, SkyDagger tarafından geliştirilen önleyici dron teknolojilerinin küresel savunma sanayi tarafından stratejik bir çözüm olarak değerlendirildiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Bu kapsamda Skydagger tarafından geliştirilen insansız hava aracı önleyici sistem teknolojisinin, L3Harris’in dünyanın farklı bölgelerinde aktif olarak kullanılan ve sahada başarısını kanıtlamış VAMPIRE C-UxS platformuna entegrasyonu hedefleniyor. Bu işbirliği, Türk mühendisliğiyle geliştirilen bir önleme teknolojisinin küresel ölçekte daha geniş kullanım alanlarına ulaşmasının önünü açacak.

Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, işbirliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir fikrin ürüne, ürünün sahaya, sahadaki başarının ise uluslararası işbirliklerine dönüşmesi Skydagger olarak bizim için büyük gurur. L3Harris ile gerçekleştirdiğimiz bu mutabakat, yalnızca geliştirdiğimiz teknolojilere duyulan güveni değil, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi de gösteriyor. Bu işbirliğinin, ülkemizde geliştirilen teknolojilerin dünya çapında daha fazla kullanıcıyla buluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kuruluşundan bu yana kısa sürede 20'den fazla ülkeye 45 binin üzerinde dron ihracatı gerçekleştiren Skydagger, bugün yalnızca bir üretici değil, Türkiye'nin teknoloji ihracatında dikkati çeken başarı hikayelerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, dron, interceptor ve sabit kanatlı sistemlerden oluşan ürün ailesiyle dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapan kullanıcıların ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

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