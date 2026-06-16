SİPER Ürün-2 manevra yapan hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türkiye’nin katmanlı hava savunma yeteneğinde kritik bir aşamayı temsil eden SİPER Ürün-2 sisteminin başarıyla test edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından atışlı test faaliyetine ilişkin video paylaşan Görgün, stratejik seviyede kritik rol oynayan sistemin performansına ilişkin önemli detaylar paylaştı.

Manevra yapan hedefe tam isabet

SİPER Ürün-2'nin dağıtık mimaride çalışma yeteneğine sahip olduğunu vurgulayan Görgün, sistemin test kapsamında manevra yapan hedefi başarıyla imha ettiğini belirtti.

"Milli beka meselesi"

Görgün, şunları kaydetti;

Dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER 2 manevra yapan hedefi başarıyla imha etti. SİPER 2 sistemi, SiPER 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacak. Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını, en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu önemli başarıda emeği geçen tüm ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum.