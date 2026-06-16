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Savunma
TRT Haber 16.06.2026 10:30

Hava savunma için 780 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon euro olan sözleşme imzalandı.

Hava savunma için 780 milyon euroluk anlaşma

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda geliştirilen ve hava savunma ile ilgili tüm unsurları kapsayan Çelik Kubbe, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini oluşturan yerli ve milli "sistemler sistemi" bir proje olarak öne çıkıyor.

Gök Vatan’ın karşı konulmaz yapısı olan Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe, tüm irtifa ve menzillerde, hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor.

Tüm katmanları tamamlanarak envantere kazandırılan Çelik Kubbe’nin en alçak irtifasında daha çok sürü dronlara ve kamikaze İHA’lara karşı maliyet etkin savunmayı amaçlayan Dronedef unsurları, KORKUT ve GÜRZ benzeri sistemler ve her irtifada radarlar bulunuyor. Çelik Kubbe’nin orta katmanında HİSAR, üst katmanında ise SİPER yer alıyor.

Hava savunma için 780 milyon euroluk anlaşma

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik çözümleri, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunma alanındaki beyni durumunda bulunuyor.

Çelik Kubbe içerisindeki sistemlerin koordinasyon halinde çalışmasını yönetecek üst akıl çözümü HAKİM ile birlikte algılayıcı sistemler ve haberleşme çözümleri de ASELSAN tarafından geliştiriliyor.

Hava savunma kabiliyeti, ASELSAN’ın yarım asrı aşan tecrübesiyle geliştirdiği teknolojik birikimin bir araya getirilmesiyle kurgulanan oyun değiştirici bir yetkinlik olarak göze çarpıyor. Her geçen gün yeni kabiliyetler kazanan Çelik Kubbe, yeni bileşenlerle gücüne güç katıyor.
 

ETİKETLER
ASELSAN Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Çelik Kubbe
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