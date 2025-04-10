Türk savunma sanayii Endonezya'da işbirliklerini çeşitlendirmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Endonezya'ya gerçekleştirdiği ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne rastladı. Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun görüşmelerinde ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı ve teknik işbirliği dahil tüm öncelikli alanlarda ortaklıkların geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmış, bu kapsamda iki liderin huzurunda çok sayıda anlaşma imzalanmıştı.

Tarihi ziyaretten iki ay sonra bu kez Endonezya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında DEİK tarafından organize edilen yuvarlak masa toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Ankara JW Marriot Otel'deki toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesindeki Türk şirketleri ile Endonezya savunma sanayisi şirketleri bir araya geldi.

"Sivilde de fırsatlar var"

ASELSAN Genel Müdürü (CEO) Ahmet Akyol, AA muhabirine, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Endonezya arasında devlet başkanları seviyesinden başlayacak şekilde yakın işbirliği olduğunu söyledi.

Türkiye ile Endonezya'nın kendi bölgesinin önde gelen büyük ülkeleri olduğunu vurgulayan Akyol, bu işbirliklerinin savunma sanayisi alanındaki yansımalarına dikkati çekti.

Akyol, iki ülke arasında işbirliği konusunda giderek artan bir hacim olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"ASELSAN cephesinden bakarsak, biz uzun yıllardır Endonezya'da çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl sonunda çok büyük yeni projelere başladık, yıl başında da ASELSAN Endonezya birimimizi açtık. Yeni işbirlikleri için de Endonezya'daki şirketlerle görüşmelerimiz var. Savunma alanında olduğu gibi ASELSAN'ın bazı sivil çalışmaları da var. Sivilde de faaliyet gösteriyoruz. Bu anlamda Endonezya'da büyük fırsatlar var. Savunma ve sivil sektörden firmalarla bugün çeşitli fırsatları ele aldık. Giderek artan bir işbirliğinin önümüzdeki dönem yaşanacağını söyleyebilirim. Bizim en büyük gücümüz devlet başkanı seviyesinden başlayan kararlı iradedir. Bunun yansımalarını da ticarette, sanayide, savunmada ve diğer sektörlerde görüyoruz."

"Ticaretin gelişeceğini görüyoruz"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da şubatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya resmi ziyaretinde konuşulan tüm konuların takibinin yapıldığını bildirdi.

Burada düzenlenen toplantıda firmaların kendilerini tanıttıkları bilgisini veren Demiroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunma sanayisi büyüme potansiyeline sahip çok ciddi alanlardan biri. TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, TAIS ve diğer büyük firmalarımızın Endonezya'da ciddi görüşmeleri var. Bazı projeler başladı bazılarıysa görüşme aşamasında bulunuyor. TUSAŞ olarak biz modernizasyon ve ANKA olmak üzere 2 projeyle Endonezya'da çalışıyoruz. Bunlardan biri başladı, biri başlamak üzere. KAAN, HÜRJET ve benzeri platformlarda hem havada hem gemi tarafında görüşmelerimiz devam ediyor. Endonezya ile ticaretimizi özellikle savunma alanından başlayarak tarım, sağlık ve diğer alanlarda gelişeceğini biliyoruz, bunu görüyoruz. İki ülke liderinin de bu konuda ciddi niyet ve isteği var. Bunu fırsata çevirmemiz lazım. Şu andaki global iklim bunu daha da zorunlu kılıyor. İki ülkenin yüzyıllara varan dostluğu, kardeşliği bu ilişkilerin güçlenmesini daha da kolaylaştıracaktır."

HAVELSAN, Endonezya'da ofis açacak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da yaklaşık 10 yıldır Endonezya'ya gidip geldiklerini ve burada projeleri olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl Endonezya ile güzel bir iş potansiyeli yakaladıklarını vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bu yıl Endonezya'da ofis açmaya karar verdik. Zaten bizim personelimiz sürekli oraya gidip gelip çalışıyor ama bir de sabit ofis olsun ki yerel firmalarla da iş yapma niyetimiz var. Cumhurbaşkanlarımızın hedef koyduğu potansiyele ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Güneydoğu Asya bölgesinde iş yaptığımız ve iş yapma potansiyeli en büyük ülke Endonezya. Burada çok iyi bir ivme yakaladık."