TCG Alemdar Norveç'teki DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, 8-21 Eylül arasında Norveç'te icra edilen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katıldığı belirtildi.
Tatbikat kapsamında, Norveç Deniz Kuvvetleri denizaltısı Hnoms Utstein ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
TCG Alemdar'da konuşlu TCB ISTAKOZ-2 ROV cihazıyla denizaltı tespiti ve acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması eğitiminin de icra edildiği aktarıldı.
Paylaşımda, tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.