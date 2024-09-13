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Savunma
AA 13.09.2024 16:47

TCG Alemdar Norveç'teki DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, Norveç'te devam eden DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağladığını duyurdu.

TCG Alemdar Norveç'teki DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, 8-21 Eylül arasında Norveç'te icra edilen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katıldığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında, Norveç Deniz Kuvvetleri denizaltısı Hnoms Utstein ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

TCG Alemdar'da konuşlu TCB ISTAKOZ-2 ROV cihazıyla denizaltı tespiti ve acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması eğitiminin de icra edildiği aktarıldı.

Paylaşımda, tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.

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