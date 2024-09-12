ASELSAN Akademi dünyaya örnek oluyor

ASELSAN Akademi 2023-2024 Mezuniyet Töreni, ASELSAN Gölbaşı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Başarıyla devam eden program, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) paydaşlığı ile sürdürülüyor.

Mezuniyet törenine Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, ODTÜ Rektörü ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol katıldı. Törende 2023-2024 akademik yılı içinde eğitimini tamamlayan 6’sı doktora, 98’i yüksek lisans olmak üzere 104 mezuna mezuniyet anısı olarak madalya takdim edildi. Törende, her ana bilim dalı özelinde birinci olan tez çalışması sahipleri ödüllendirildi.

Prof. Dr. Karataş: Dünyaya örnek olmalı

SSB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karataş, konuşmasında ASELSAN’ın büyümesinden ve gelişmesinden gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"2016 yılında ASELSAN Akademi düşüncesinin tohumları atılmıştı. ASELSAN Akademi çok önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. ASELSAN Akademi’yi kurulduğu günlerde dördüncü nesil üniversite olarak tanımlamıştık. Bunun çok önemli bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Bizde Savunma Sanayii Akademi’yi beşinci nesil akademi olarak tanımlamaya çalışıyoruz. ASELSAN Akademi, sadece lisansüstü eğitim vermiyor, üç eksende değişimi yönetiyor. ASELSAN Akademi’de kurumsal akademinin alçısını oluşturan bütün bileşenleri görüyorum. Bu akademinin dünyada örnek alınması gerekiyor. Sadece yapılan projeler değil, çok fazla fikrin üretim merkezi olarak çalışıyor. ASELSAN Akademi sadece teknik değil, etik ve sosyal yetkinlikler bağlamında önemli kazanımlar sağlayacak."

ODTÜ Rektörü: İkinci akademi modeli yok

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Yozgatlıgil de konuşmasında, “ASELSAN Akademi önemli bir iş birliği modelini kapsıyor. Böyle bir başarıya sahip olan ikinci bir akademi modeli yok. Bundan sonra da ASELSAN Akademi’nin başarılı sürecinin devam etmesi yönünde tüm desteği vereceğiz. Nice örnek iş birliği modelleriyle ASELSAN’ın, Milli Teknoloji Hamlesine katkısını artırarak sürdüreceğinden şüphem yok. Böyle bir modelin parçası olduğumuz için mutluyuz” dedi.

"KUANTAL Modelini geliştiriyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, ASELSAN Akademi ile dünyada ilk defa üniversite ve sanayinin en güçlü yanlarını buluşturan yenilikçi bir model oluşturulduğunu kaydetti. ASELSAN ile üniversiteler arasında kurulan organik bağa dikkat çekti.

ASELSAN Akademi'den bugün 104 mezunu uğurladıklarını aktaran ASELSAN Genel Müdür Ahmet Akyol, bugüne kadar 425 mezun verdiklerini, 625 de öğrencilerinin bulunduğunu aktardı.

Yakında beşinci nesil üniversite olan Hacettepe Üniversitesi'ni bu faaliyete ekleyeceklerini söyleyen Akyol, "ASELSAN olarak üniversitelerle her alanda yakın çalışmaya özen gösteriyoruz. Bugün ASELSAN’ın kendi içinde 11 Ar-Ge merkezi var. 27 üniversiteyle 74 Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğini geliştiriyoruz. KUANTAL’da kurduğumuz bir model var" dedi.

TOBB ETÜ'deki ASELSAN Kuantum Laboratuvarında akademisyenlerin tecrübesiyle çalışanların araştırma heyecanını buluşturduklarını kaydeden Akyol, "Geleceğin teknolojisi dediğimiz yıkıcı, dönüştürücü, oyun değiştirici alanlarda gelecekteki güvencemiz olacak çalışmaları, bu modelle geliştirerek başarmak istiyoruz. Büyük ve iddialı hedefleri olan ASELSAN’ın, toplumdaki güveni de dalga dalga yayılıyor. Yurt dışından dönüş programımız olan Next Big Move to Türkiye’ye bu yılın ilk sekiz ayında 506 kişi başvurdu. Bu tarihimizde aldığımız en yüksek başvurunun iki katına denk geliyor" diye konuştu.

Akyol, şöyle devam etti:

"ASELSAN Akademi ile katma değeri yüksek teknolojilerin geliştirilmesi sürecini yeni bir boyuta taşıyoruz. ASELSAN Akademi, dördüncü nesil üniversite modelinin en başarılı örneğini oluşturuyor. Program kapsamında ASELSAN personelinin akademik yetkinliğinin artmasıyla savunma sanayi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesine hız kazandırıyoruz. ASELSAN Akademi’nin 2030 yılında dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketi sıralamasına girme hedefimizin en önemli taşıyıcısı olacağını düşünüyorum."

2017 yılında hayata geçirildi

ASELSAN Akademi, YÖK ile 1 Ağustos 2017 yılında imzalanan protokol ile hayata geçirildi. Program kapsamında, uygulamalı teknolojik proje ortamı sağlanıyor. ASELSAN Akademi ile tecrübeli üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dahil olabiliyor. Savunma sanayi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Savunma Sanayii Akademi ile ASELSAN’ın projelerine katkı sunan ASELSAN Akademi, ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmalar yürütüyor.