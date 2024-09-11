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Savunma
TRT Haber 11.09.2024 23:29

Bayraktar TB3, rampa kalkış testini geçti

Milli ve özgün SİHA Bayraktar TB3, test sürecini başarıyla sürdürüyor. Bayraktar TB3 SİHA, rampa kalkış testini de başarıyla geçti. Test, gemideki benzer özelliklerde inşa edilen bir pistte yapıldı.

Bayraktar TB3 SİHA, rampa kalkış testini başarıyla geçti. Test, Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapıldı.

Test için Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'daki piste benzer şartlar hazırlandı.

Kalkış testi, aynı özelliklerde inşa edilen pistte, 12 derece eğime sahip rampada gerçekleştirildi.

6 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3, tüm testlerden başarıyla geçti.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.
 

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