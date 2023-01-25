Yerli savunma sanayii firması STM, Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatına imza attı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Pakistan'a ilki Nisan 2021'de gönderilen denizaltıların ikincisinin de teslim edildiğini TRT Haber'e açıkladı:

"Bir denizaltı modernizasyonu için başlamıştı faaliyetler fakat sonrasında işlerin iyi gitmesi sebebiyle ikinci ve üçüncü denizaltı da eklendi buna. İkinci denizaltımızı da 8 aralık 2022 tarihinde PNS Halid'i Pakistan Donanması’na teslim ettik."

Üçüncü denizaltı 1,5 yıl içinde teslim edilecek

Pakistan'ın elindeki Fransız yapımı AGOSTA 90B sınıfı denizaltılar; yerli ve milli olarak en gelişmiş sistemlerle donatıldı.

Yapılan çalışmaya "yarı ömür modernizasyonu" dendiğini belirten Güleryüz, "Sonar suit olsun, periskop sistemleri olsun, bilgi dağıtım sistemleri olsun, komuta kontrol, silah elektronik, harp sistemleri yerli firmalarımız tarafından geliştirilen sistemlerle güncellendi" diye konuştu.

Pakistan ordusunun gücüne güç katan proje kapsamında üçüncü denizaltının da modernize edilerek, 1,5 yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor.

Türk Deniz Kuvvetleri için projeler sürüyor

Bu başarılar yeni ihracatların da önünü açıyor.

Güleryüz, "Bu projeyle belki de ilk kez denizaltı üreticisi olmayan bir firma tarafından bu kadar kapsamlı bir modernizasyon faaliyetinin gerçekleştirileceğini göstermiş olduk" sözlerini kullandı.

STM Türk Deniz Kuvvetleri için de denizaltı modernizasyonu ve kritik parça üretimi projeleri yürütüyor.

Kamera: Mürsel İlhan