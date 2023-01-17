BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Coşkun, Ekonomi Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, ASELSAN iştiraki olarak 500 kişiyle savunma sanayiinde yazılım alanında çalışan Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olduklarını söyledi.

Yürüttükleri projeleri global pazar ve geleceğin savunma ihtiyaçlarını dikkate alarak konumlandırdıklarını belirten Coşkun, ordunun gelecek ihtiyaçlarını doğru tahmin edip, doğru alanlara yatırım yapıp, doğru bir ürünleştirme politikasıyla ilerlediklerini dile getirdi.

"Geleceğin savaşlarına geleceğin teknolojilerini geliştiriyoruz" diyen Coşkun, artırılmış, sanal, karma gerçeklik teknolojilerini savaştaki durumsal farkındalığı artırmaya yönelik kullandıklarını aktardı.

Coşkun, farklı ürünlerle güvenlik güçlerine hizmet verdiklerine dikkati çekerek, gelecek dönemde global pazarlar için hazır ürün ve sistemlerle daha fazla ses getirip, sahada olacaklarını söyledi.

Yenilikçi ve geleceğin teknolojileri gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin yoğun ve büyük ekiplerle çalıştığı konulara pratik, hızlı ve dünyayla eşdeğer çözümler ürettiklerine işaret eden Coşkun, "Bayraktar Kızılelma'nın insansız hava araçlarında yaptığı oyun değiştiriciliği geleceğin teknolojilerinde yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sanal komutan yardımcısı

Artırılmış, sanal, karma gerçeklik teknolojilerini savaştaki durumsal farkındalığı artırmaya yönelik kullandıklarını vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

"Durumsal farkındalık, savaş alanında dost ve düşman birliklerin yerini anlamayı ve sürprizle karşılaşmamayı sağlıyor. Savaşı sürpriz yapan kazanır. Bilgiye hızlı ulaştığınız bir ortamda daha hızlı operasyon kabiliyetine ve nokta atışı ilerleme imkanına kavuşuyorsunuz. Simülasyon teknolojisindeki birikimle, savaş alanındaki dost ve düşman birliklerin yer ve konum bilgilerini bilerek, ilerleyen süreçte bir sonraki adımı yapay zeka algoritmalarıyla tahmin edebilir, yönlendirebilir bir komutan yardımcısı oluşturmaya dönük çalışmalar yapıyoruz. Savaş alanındaki 'bilgi otobanında' ortaya çıkan tüm bilgiyi işlemek, bunlardan anlam çıkarmak, komutan ve askerleri yapay zeka algoritmalarıyla destekleyerek doğru karar vermelerini sağlayacak algoritmaları oluşturmak vizyonumuzda. Kapalı network ağında bulut teknolojilerinin kullanılmasıyla ilgili ciddi AR-GE çalışmalarımız var. Günümüzün muharebe ortamında bilginin işlenmiş olarak hazır tutulması, bilgi bombardımanında asker ve komutanların kaybolmaması gerekiyor."

Kullanıcı isteklerini, şartname gereklerini yapmanın ötesinde öncül olarak yeni konuları çalışmayı gündemlerine aldıklarını ifade eden Coşkun, ASELSAN iştiraki olmanın AR-GE çalışmalarını kararlılıkla sürdürme konusunda kendilerini desteklediğini dile getirdi.

Coşkun, "geleceğin güvenlik güçleri" için giyilebilir teknolojilerle donatılan Askeri Taktik Operasyon Kiti'nin (ATOK) ciddi talep topladığına işaret ederek, ürünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanımının artmasıyla yurt dışındaki farkındalığın da yükseleceğini anlattı.

ATOK'un Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından sahada test edildiğini, kalifikasyonunun tamamlandığını ve seri üretim aşamasına geldiğini aktaran Coşkun, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının da ATOK entegreli ilk aracını bu yıl alacağını, yıl içinde 5 araç ve 100 personeli kapsayan bir kapasiteye ulaşılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Metaverse ortamında tatbikat

Her çeşit zırhlı araç mürettebatının durumsal farkındalığını artıran "Zırh Ötesi Görüş Sistemi"nin de Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara entegre edilerek 2023 yılında envantere gireceği bilgisini veren Coşkun, artırılmış gerçeklik gözlüğü takan personelin, başını hangi yöne çevirirse zırhı görmeksizin doğrudan aracın çevresini izleyebileceğini ifade etti.

Coşkun, yeni nesil oyun motorları kullanılan, gerçek ve sanal dünyayı birleştiren Karma Gerçek Eğitim Sistemi ile Gökbey helikopteri ve mayına karşı korumalı araç Kirpi için çözümler geliştirdiklerini belirterek, bugüne kadar geliştirdikleri yeteneklerle Metaverse'nin savaş alanında kullanımına yönelik de ciddi mesafe aldıklarını kaydetti. Sanal Kum Sandığı, Zırh Ötesi Görüş Sistemi, karma, sanal ve artırılmış gerçeklik çözümleriyle gerçek ve sanal unsurların birlikte Metaverse ortamında tatbikat yapabileceğini aktaran Coşkun, tüm bu teknolojilerle çok fazla unsurun birlikte ve istenilen senaryolarda egzersizler yapmasının mümkün olacağını anlattı.

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, 2023 yılında bugüne kadarki kazanımlarını yurt dışındaki büyük projelerde değerlendirmek için çaba harcayacaklarını, bu kapsamda 8 ülkeye ziyaretler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.