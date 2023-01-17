Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Çekya Savunma Bakanı ile görüştü
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da, Savunma Bakanlığını ziyaret etti.
Bakan Cernochova tarafından askeri törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından tören, resmi geçitle sona erdi.
Törenin ardından Akar ve Cernochova, bakanlık binasına geçerek, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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