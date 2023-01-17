Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz Kuvvetleri'nden torpido atışıyla hedeflere tam isabet
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin eğitimi sırasındaki torpido atışlarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, torpido atışlarıyla hedeflerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor.#MSB pic.twitter.com/S17zI4p91c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2023
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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