Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde Meclis, ilk mesaisini tamamladı.

Binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya geçişini öngören teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

458 bin kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor.

Bir ay içinde başvuru yapılacak

Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınacak. Kadroya geçenler, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek. Tayin hakkı, 1 yıl sonra verilecek.

Mahalli idarelere KPSS şartı

Belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek.

Vekil ebe ve hemşireler ile vekil imam hatip ile müezzin-kayymlar da kapsamı dahilinde.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek.

Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.