MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti;

Milliyetçi Hareket Partisi, önümüzdeki bahar mevsiminde gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine tam olarak hazırdır ve başarıya inanmıştır. 15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim gündemine, seçim sürecine girdiğimiz bu suretle seçim hazırlıklarını daha da yaygınlaştırmaya, daha da yoğunlaştırmaya karar verdiğimiz herkesce malumdur. Partimiz adına 15 Ocak siyaset stratejimiz ve seçim çalışmalarımız için kritik bir eşiktir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartları ile birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak Türkiye'yi hep birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. pic.twitter.com/0bDZYe4lwK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2023

Eğer Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa bu durum erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi olarak okunmalı ve yorumlanmalıdır. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın, ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan beşte üç çoğunluk bulunamazsa yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan itina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasanın 116. maddesinin 2. fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Milletçi Hareket Partisi iki alternatife de hazırdır.

"Millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır"

Cumhurbakşanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda Cumhurbaşkanı Seçim Kanununun 3. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makul bir tarihin uzlaşma ile belirlenmesinin önünde hiç bir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Cumhuriyetin 100. yıldönümüze yakışır ve yaraşır bir seçim atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir.

"Türkiyemizi hep birlikte seçime taşıyalım"

Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Sandık milli iradenin tecelli meydanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa buyursunlar halep orada ise arşın Meclis'tedir. Gazi Meclisimiz Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftiharıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiyemizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim.