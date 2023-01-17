Bulgaristan'da paravan şirket kurdular. Sahte belgelerle olmayan ürünleri ihraç etmiş gibi gösterdiler. Milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiler

19 ilde operasyon: 43 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, devleti 160 milyon lira zarara uğratan hayali ihracat şebekesine yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda 19 ilde 43 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

Rüşvete 'manifesto' dediler

Şebeke üyeleri, gümrükte yapılan ayrıntılı aramalara girmemek için 4 gümrük memuruyla rüşvet karşılığı anlaştı. Böylece sahte belge düzenledikleri ürünleri yurt dışına çıkardılar.

Şüpheliler, polis takibine takılmamak içinse rüşvete kod isim verdiler. Verdikleri rüşvete "manifesto" dediler.

43 şüpheliden 10'u tutuklandı

Şebeke üyeleri hayali ihracat yaparak devletten KDV iadesi aldı.

Polis ve gümrük müfettişlerinin çalışmaları sonunda şebekenin yöntemleri deşifre edildi.

Gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u "hayali ihracat", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı. 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera: Necmi Hastürk