Hayali ihracatla devleti 160 milyon zarara uğratan şebeke çökertildi: Detaylara TRT Haber ulaştı
İstanbul'da 4 gümrük memuruyla anlaşıp hayali ihracat yapan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şebeke üyeleri verdikleri rüşvet için 'manifesto' ifadesini kullandı. Düzenlenen operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.
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19 ilde operasyon: 43 gözaltı
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, devleti 160 milyon lira zarara uğratan hayali ihracat şebekesine yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonlarda 19 ilde 43 şüpheli yakalandı.
Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.
Rüşvete 'manifesto' dediler
Şebeke üyeleri, gümrükte yapılan ayrıntılı aramalara girmemek için 4 gümrük memuruyla rüşvet karşılığı anlaştı. Böylece sahte belge düzenledikleri ürünleri yurt dışına çıkardılar.
Şüpheliler, polis takibine takılmamak içinse rüşvete kod isim verdiler. Verdikleri rüşvete "manifesto" dediler.
43 şüpheliden 10'u tutuklandı
Şebeke üyeleri hayali ihracat yaparak devletten KDV iadesi aldı.
Polis ve gümrük müfettişlerinin çalışmaları sonunda şebekenin yöntemleri deşifre edildi.
Gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u "hayali ihracat", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı. 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kamera: Necmi Hastürk
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