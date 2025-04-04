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Savunma
AA 04.04.2025 16:36

Savunma ve havacılıkta rekor ihracat

Savunma ve havacılık ihracatı, martta yıllık bazda yüzde 147'lik artışla 884 milyon dolara ulaştı.

Savunma ve havacılıkta rekor ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün X hesabından güncel savunma ve havacılık ihracatına dair detayları paylaştı.

Görgün, savunma ve havacılık ihracatının mart ayında geçen yılın mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 1,7 milyar dolara ulaştığının altını çizen Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma ve Havacılık sanayii mart ayında ihracat rekoru kırdı. SSB ihracat stratejisindeki temel hedef yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetlerinin de etkisiyle, şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde SSB olarak, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı arttıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlerle devam edeceğiz."

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