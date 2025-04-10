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Savunma
AA 10.04.2025 17:11

Savunma sanayii ürünleri, Hırvatistan'daki görücüye çıktı

Türk savunma sanayii firmaları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de açılan Adriyatik Savunma ve Havacılık Fuarı ASDA-2025'e katıldı.

Savunma sanayii ürünleri, Hırvatistan'daki görücüye çıktı

Zagreb Arena'da 8 Nisan'da başlayan ve bugün sona erecek fuarda Türkiye'nin yanı sıra 30'dan fazla ülkeden savunma sanayi şirketi yer aldı.

Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ ve Baykar'ın yanı sıra birçok firmanın ürünleri ilgi gördü.

Savunma sanayii ürünleri, Hırvatistan'daki görücüye çıktı

Birçok savunma anlaşması ve iş görüşmesinin gerçekleştirildiği fuarda dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil enerji vurgusu ön plana çıktı.

Fuar kapsamında birçok atölye çalışması yapılırken, savunma alanında uzman isimlerin katıldığı paneller de düzenlendi.

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