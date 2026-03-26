Savunma sanayii Anadolu'ya yayılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, savunma sanayiinin özellikle derin teknolojilere yönelik AR-GE ve inovasyon kabiliyetiyle Türk sanayiinin lokomotifi haline geldiğini, bunun da büyük bir iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

Özellikle çok adetli kitlesel ve seri üretimde, maliyet optimizasyonu ve hızlı teslimat gibi konularda iyileştirmelerin önemine dikkati çeken Kacır, Türk sanayiinin, makine ve otomotiv gibi geleneksel sektörlerde sahip olduğu tecrübeyi ve bilgi birikimini hızla savunma sanayiine aktarması gerektiğini bildirdi.

Kacır, bu süreçte tüm firmaların ortak hareket etmesinin, bilginin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasının kritik olduğuna işaret ederek, gelecek dönemde sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinin böyle bir yapı oluşması için önemli katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.

"Savunma sanayiini Anadolu'ya hızla yaygınlaştırmak bir zorunluluktur"

Kendilerinin de buna yönelik çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile birlikte hızlandıracaklarını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Savunma sanayiini, Anadolu'nun sanayileşmiş diğer şehirlerine yaymak, önümüzdeki dönem ortak hedefimiz olmalı. Ankara, bugün savunma sanayiinin merkezi, Marmara Bölgesi'nde bir savunma sanayi kümelenmesi oluştu. Türkiye'nin sanayileşmiş şehirlerindeki imkan ve kabiliyetleri, gelecekte karşılaşabileceğimiz tüm fırsatları da dikkate alarak harekete geçirmek ve savunma sanayiini Anadolu'ya hızla yaygınlaştırmak bir zorunluluktur. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile kamuoyuyla paylaştığımız yeni endüstri bölgelerinde savunma sanayii şirketlerimizin ve kümelenmelerimizin hızla oluşmasını temin edecek adımlar atmak arzusundayız."

Yapay zeka ve dijital dönüşüm için de işbirliği planlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Kacır'ın paylaştığı çalışma için harekete geçti. Bakanlık bünyesinde standardizasyon, test belgelendirme ve akreditasyon alanlarında teknik uyumu derinleştirecek ortak bir yapı devreye alınacak.

Bu kapsamda savunma sanayiinde inovasyon eksenli yeni açılımların önünü açacak teknik hazırlıklar başlatılacak.

Endüstride yapay zeka ve dijital dönüşüm başlıklarında ise bilgi birikimini buluşturacak iyi uygulamaları karşılıklı olarak artıracak ve yeni ortaklıkları besleyecek kurumsal bir işbirliği zemini kurulacak.

4 bini aşkın firma faaliyet gösteriyor

Savunma sanayii halen 4 bini aşkın firma, 1400'den fazla proje, 100 bini aşkın doğrudan istihdam, 20 milyar doların üzerinde ciro, yüzde 80'in üzerine çıkan yerlilik oranı, 185 ülkeye ulaşan ihracat ağı ve 230 ürün çeşidine ulaşan ürün yelpazesiyle yükselen bir grafik sergiliyor.

Geçen yıl savunma ve havacılık sanayii ihracatı, NATO ve hizmet ihracatları dahil, bir önceki yıla göre yüzde 48 artışla 10 milyar 56 milyon dolara ulaştı.

Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında 2024'te 25 ve 2025'te 37 firmaya toplam 50 milyon dolarlık KOBİ desteği sağlandı.

Firmalara, yatırım ve geliştirme faaliyetleri için kredi desteği, projeler kapsamında Savunma Sanayii Fonu kredileri ve HAB OSB altyapı kredisi de sunuluyor.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında bugüne kadar 1300 firma değerlendirmesi yapıldı, 400 firmaya nakdi destek sunuldu ve 300'ün üzerinde değerlendiriciyle güçlü bir değerlendirme kapasitesi oluşturuldu.

Yetenek Envanteri (YETEN) tarafında ise yaklaşık 9 bin yerli ürün ve 4 binden fazla firma bilgisi ekosisteme katkı sağlıyor.

Oluşan bu kapasitenin, savunma sanayii imkanlarının Anadolu’ya yaygınlaştırılmasıyla daha üst noktalara taşınması hedefleniyor.