Savunma
TRT Haber 21.03.2026 12:03

Milli seyir füzesi SOM-J canlı harp başlığıyla hedefini tam isabetle vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen milli seyir füzesi SOM-J'nin canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından "Caydırıcılığın Yeni Adı" başlığıyla yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kritik projelerinden SOM-J seyir füzesindeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) imzası taşıyan milli seyir füzesinin test sürecindeki başarısına dikkati çeken Kacır, "Milli seyir füzemiz SOM-J, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu." ifadesini kullandı.

Kacır, füzenin alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için özel olarak geliştirildiğini belirterek, yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada Türkiye için önemli bir güç çarpanı olacağını vurguladı.

KAAN ve KIZILELMA'ya entegrasyonu sürüyor

Milli mühimmatların milli platformlarla buluşmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğine işaret eden Kacır, SOM-J füzesinin, milli muharip uçak KAAN ve insansız savaş uçağı KIZILELMA platformlarına entegrasyon sürecinin tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, milli seyir füzesi SOM-J'nin öne çıkan üstün özellikleri şunlar:

-Düşük görünürlük (Stealth yeteneği)

-Yüksek manevra kabiliyeti

-Atış sonrası kontrol ve ağ destekli harekat

-Kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık (IIR)

-Otomatik hedef algılama

-Zırh delici harp başlığı

-Kara, sabit ve hareketli su üstü hedeflerine angajman yeteneği.

Bakan Kacır, açıklamasının sonunda, "Bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı, gece gündüz gayret gösteren mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

