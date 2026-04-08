Mavi Vatan'ın yeni muhafızları için takvim belirlendi

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla, bu yatırım miktarına 2 milyar dolar daha ekleyerek 3 milyar dolara ulaştırmayı istiyoruz." dedi.

İkinci, yeni yatırımlara ve şirketin gelecek hedeflerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ROKETSAN için tarihi günlerden birinin yaşandığını ifade eden İkinci, hem tamamlanan tesislerin açılışının yapıldığını hem de yeni üretim alanlarının temelinin atıldığını belirtti.

Kırıkkale'de hizmete alınan Yakıt Üretim Tesisi hakkında bilgi veren İkinci, "Kırıkkale'deki Yakıt Üretim Tesisimiz, 25 bin dönüm arazi üzerinde kurulan çok büyük bir teknoloji kompleksidir. Türkiye'nin yakıt üretim kapasitesini 5 katına çıkartan bu yatırımın toplam bedeli 450 milyon dolar seviyesindedir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisinin de ROKETSAN bünyesinde çalışmaya başladığını bildiren İkinci, bu sayede tank savarlar ile TAYFUN balistik füzesi ve penetrasyon harp başlıklarının üretilebileceği kritik bir altyapının ülkeye kazandırıldığını vurguladı.

Açılışı yapılan Teknoloji Ar-Ge Merkezi'nin önemine de değinen İkinci, yaklaşık bin kişilik araştırma ve geliştirme ekibine ev sahipliği yapacak merkezin, güçlü bir laboratuvar altyapısıyla donatıldığını anlattı.

Hizmete alınan 3 dev tesisin yanı sıra Hava Savunma ve Balistik Füze Üretim Tesisi'nin de temel atma töreninin gerçekleştirildiğini hatırlatan İkinci, şöyle konuştu:

"Bu tesis 72 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve mevcut nihai entegrasyon kapasitemizi katbekat artıracaktır. Bu yatırımların tümüne baktığımızda, toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Bundan sonraki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla, bu yatırım miktarına 2 milyar dolar daha ekleyerek 3 milyar dolara ulaştırmayı istiyoruz."

Yeni yatırımların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne balistik, seyir ve tank savar füze teslimatlarının gerçekleştirildiğini belirten İkinci, bu durumun ROKETSAN'ın seri üretim kabiliyetini üst seviyelere taşıdığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"Geçen yıl 10 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldık"

İhracat rakamları ve gelen siparişlere yönelik bir soruyu da yanıtlayan İkinci, kurumun 50'ye yakın ülkeye ürün sağladığını ve ihracatını hızla artırdığını ifade etti. İkinci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ROKETSAN geçen yıl 10 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldı. İhracat anlamında 2025'i yüzde 100'ün üzerindeki bir artışla tamamladık. Hem iç pazarda kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı hem de yurt dışındaki dost ve kardeş ülkelerin ihtiyacı için bu kapasite yatırımlarını yapmamız gerekiyor. Bu kapasite yatırımları aslında çok uzun süredir tasarlanmış ve planlanmış adımlardır. Bugün açılışını yapmış olduğumuz tesislerin çalışmaları çok öncesinden başlamıştı. Bundan sonraki süreçte de kazandığımız bütün parayı altyapı yatırımlarına ve seri üretim kabiliyetinin artırılmasına harcayacağız. ROKETSAN sadece Türkiye'nin değil, 50'ye yakın ülkenin de ürün sağlayıcısı konumundadır ve roket ile füze teknolojilerini ihraç ettiği ülkeler arasındadır. Bu büyük sipariş sorumluluğunu yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız."​​​​​​​

Milli uzay araçları için gün sayılıyor

Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim çalışmalarında gelinen son noktayı da paylaşan İkinci, şunları kaydetti:

"Şimşek 1 ve 2 projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi ROKETSAN, Türkiye'yi uzaya bağımsız olarak ulaştırabilecek teknolojileri geliştiriyor. İçinde bulunduğumuz merkezde bu çalışmaların bir kısmı yürütülüyor. İnşallah en kısa zamanda, kendi uydumuzu uzaya taşıyacak olan ve tamamıyla yerli, milli imkanlarla gerçekleştirilmiş uzay araçlarımızı hayata geçireceğiz ve bunu başarıyla fırlatacağız. Bunun için de açıkçası gün sayıyoruz."

SİPER Blok 2 ve Tayfun Blok 4 için takvim belli oldu

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ayrıca CNN Türk’te katıldığı programda ROKETSAN’ın yürüttüğü füze projeleri, üretim kapasitesi ve envantere girecek yeni sistemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, özellikle hava savunma alanında geliştirilen sistemlere dikkat çekerek, “SİPER Blok 2 füzesi 150 kilometre menzile sahip. Şu anda SİPER Blok 1 envanterde. Blok 2 de en kısa zamanda envantere girecek” ifadelerini kullandı.

Katmanlı hava savunma yapısı güçlendiriliyor

SİPER, HİSAR ve LEVENT sistemlerinin birlikte Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisini oluşturduğunu belirten İkinci, bu yapının “Çelik Kubbe” konseptinin temel unsuru olduğunu vurguladı.

İkinci, “Bu sistemlerin temel amacı, katmanlı bir yapı içerisinde Türk hava sahasını tüm tehditlere karşı korumaktır” dedi.

ROKETSAN’ın bu yapı içerisinde füze geliştirme ve üretim sorumluluğunu üstlendiğini belirten İkinci, artan tehdit ortamı nedeniyle üretim kapasitesinin artırılmasının kritik olduğunu ifade etti.

ATMACA, ÇAKIR ve KARA ATMACA aktif kullanımda

Deniz ve kara hedeflerine yönelik sistemlere de değinen İkinci, ATMACA gemisavar füzesi ile KARA ATMACA seyir füzesinin envanterde olduğunu belirtti.

ÇAKIR füzesine ilişkin olarak ise, “150 kilometre menzile sahip, SİHA’dan atıldığında bu menzil 200 kilometreye kadar çıkabiliyor” dedi.

SİHA mühimmatları genişliyor

ROKETSAN’ın SİHA mühimmat ailesinin genişlediğini ifade eden İkinci, MAM-L, MAM-C ve MAM-T mühimmatlarının aktif olarak kullanıldığını söyledi.

İHA-230 mühimmatına da değinen İkinci, “Süpersonik hızlarda 150 kilometre menzilde hedefleri vurabiliyor” ifadelerini kullanırken, Eren füzesinin hem hava hem kara hedeflerine karşı yaklaşık 100 kilometre menzilde etkili olduğunu belirtti.

Tayfun Blok 4’ün envantere girmesi bekleniyor

Balistik füze projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İkinci, Tayfun füzesinin mevcut versiyonlarının envanterde olduğunu, yeni blok geliştirmelerinin sürdüğünü ifade etti.

“Tayfun Blok 4’ün de bu yıl envantere girmesini bekliyoruz” diyen İkinci, Bora balistik füzesinin ise uzun süredir yaklaşık 300 kilometre menzille aktif kullanımda olduğunu kaydetti.

SOM ve SUNGUR sistemleri öne çıkıyor

SOM seyir füzesinin F-16 savaş uçaklarından kullanılan ana mühimmatlardan biri olduğunu belirten İkinci, sistemin seri üretiminin sürdüğünü ifade etti.

SUNGUR hava savunma füzesine ilişkin olarak ise, “8-8,5 kilometre menzilde hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. Tek personel tarafından kullanılabilmesi önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.

Üretim kapasitesi ve ihracat artıyor

ROKETSAN’ın artan talepler doğrultusunda üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirten İkinci, üretimin 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü ifade etti.

“Biz füze stoğu yapmıyoruz; üretip Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ediyoruz. Ancak çok daha fazla üretmemiz gerekiyor” diyen İkinci, hem yurt içi hem de ihracat taleplerinin arttığını vurguladı.

İkinci ayrıca, ROKETSAN’ın hem Türkiye’nin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretim kapasitesini genişletmeye devam ettiğini ifade etti.

Yeni tesislerle kapasite artışı hedefleniyor

Yeni üretim tesislerinin devreye alınmasıyla birlikte kapasitenin daha da artırılacağını belirten İkinci, savunma sanayiinde sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekti.