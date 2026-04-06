Parçalı Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 06.04.2026 21:19

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, tatbikatın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla devam ettiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin de icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"4 Nisan'da, Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkışı, Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası, Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı, Seri Atımlı Toplarla Su Üstü Atışları, 5 Nisan'da Kara Bombardımanı Atışları, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı, Karadeniz’de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası, Muharip Olmayanların Tahliyesi, Su Üstü Atışları, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca 6 Nisan'da Kara Bombardımanı Atışları, Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların Muhabere Rolesi Olarak Kullanımı, Hava Savunma Harbi Eğitimleri icra ediliyor."

Açıklamada, tatbikat kapsamında yarın "Denizde Akaryakıt İkmali", "Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri", "Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri", "Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası" ve "Hava Temaslarının Takibi ve Hava Savunma Eğitimi"nin yapılacağı bildirildi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Tatbikat Haberleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
Ertan Yıldız'ın Bakırköy Belediyesi bağımsız meclis üyeliği oy birliğiyle düşürüldü
22:27
Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı
22:27
Trump, "salı akşamı" tehdidini yineledi
22:11
Bakanlıktan zirai don uyarısı
22:36
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
22:16
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Siirt'teki taşkın ve kuruma riskine karşı çalışma yapılan Zirin Gölü doğal görünümüne kavuştu
Siirt'teki taşkın ve kuruma riskine karşı çalışma yapılan Zirin Gölü doğal görünümüne kavuştu
FOTO FOKUS
EGM'den Polis Teşkilatının 181. yılına özel kısa film
EGM'den Polis Teşkilatının 181. yılına özel kısa film
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ