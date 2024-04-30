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Savunma
AA 30.04.2024 10:07

KAAN için kritik millileştirme: Hedefler yerli sistemle vurulacak

Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılacak Çoklu Bomba Salanı ile kritik bir teknoloji daha milli olarak ülkeye kazandırılacak. Bir sortide 8 farklı hedefi etki altına alma imkanı sağlayan sistem, 250 uçağa entegre edilecek.

KAAN için kritik millileştirme: Hedefler yerli sistemle vurulacak

Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon saatlik mühendislik çalışmasıyla savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan kritik teknolojileri geliştirerek birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçiren Altınay Savunma Teknolojileri, yeni bir sorumluluk üstlendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile imzalanan sözleşme doğrultusunda Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında Salan Sistemi'nin geliştirilmesine başlandı.

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, değerlendirmesinde, TUSAŞ işbirliğiyle bir kez daha ülkenin savunma endüstrisinin gelişimine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Attıkları bu adımla ülke savunma sanayisinin gücüne güç katmayı ve ihracat potansiyeli yüksek savunma sistemleri geliştirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Altınay, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki üretim kabiliyetlerini daha ileriye taşıyarak ulusal kapasitenin artırılması için faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

KAAN için kritik millileştirme: Hedefler yerli sistemle vurulacak

8 farklı hedefe saldırı imkanı sağlıyor

Altınay Savunma Teknolojileri, 2016-2020 yılları arasında ASELSAN'ın alt yüklenicisi olarak özel bir Çoklu Bomba Salan Sistemi'ne ait kritik alt bileşenlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştirerek tüm testleri başarıyla geçen sistemin Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmişti.

Yüksek güvenilirlik, yüksek çıkış hızı, kullanım kolaylığı ve kısa sürede operasyona hazır hale gelme yetenekleri ile ön plana çıkan Salan Sistemi, modern uçak bombalarının pnömatik itki gücüyle kontrollü olarak bırakılmasını sağlayacak bir teknolojiye sahip bulunuyor.

F-16 uçağının iki istasyonuna entegre olabilen ve bir sortide 8 farklı hedefi etki altına alma imkanı sağlayan Çoklu Bomba Salan Sistemi'nin kritik bileşenlerine yönelik çalışmalar yapan Altınay Savunma Teknolojileri, Milli Muharip Uçak (KAAN) Salan Sistemleri için TUSAŞ'a alt yüklenicilik desteği sağlayarak bu alandaki bilgi birikimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

KAAN için kritik millileştirme: Hedefler yerli sistemle vurulacak

250 uçağa entegre edilmesi planlanıyor

Milli Muharip Uçak Salan Sistemi'nin TUSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanan yaklaşık 250 uçağa entegre edilmesi planlanıyor.

Dünyada gün geçtikçe daha yaygın kullanılmaya başlanan sistemin, Türkiye'nin yeni bir ihracat kalemi olarak uluslararası alanında da önemli bir yer edineceği öngörülüyor.

Yerli sistem ve ürün geliştirme potansiyelini yükseltmeyi hedefleyen Altınay Savunma Teknolojileri, yüksek teknoloji gerektiren yeni projeler ve iş birlikleri konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Altınay Savunma Teknolojileri, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah destek sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunuyor, kritik projelerin yükleniciliğini üstleniyor.

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