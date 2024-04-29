Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 29.04.2024 12:42

HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor

Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in test uçuşları sürüyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii TUSAŞ, HÜRJET'in test uçuşlarından yeni görüntüler paylaştı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçağın 6,3 G kuvvetine ulaştığı belirtildi.

Görüntülerde, test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran'ın kokpitinde yer aldığı HÜRJET'in yüksek performanslı manevralar yaptığı anlara yer verildi.

HÜRJET ile bugüne kadar 50'den fazla uçuş gerçekleştirildi, uçuş süresi 40 saati aştı.

Hafif jet eğitim ve taarruz uçağı olarak tasarlanan HÜRJET, 3 bin 400 kilogramlık faydalı yük kapasitesi ve çok sayıda özelliği ile sınıfının en üstün uçaklarından biri olacak.

ETİKETLER
HÜRJET TUSAŞ
Sıradaki Haber
Bayraktar TB3 SİHA 305 saat havada kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
MİT'ten Hakurk'ta operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi
14:31
Rusya: Donetsk bölgesinde Semenovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdik
14:18
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
14:35
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
13:57
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa için "nükleer şemsiye" önerisi ülkede tepki çekti
14:20
Terör örgütü DEAŞ'a 'Bozdoğan-32' operasyonu: 8 gözaltı
Japonya'da 'ağlayan bebek sumo' yarışması
Japonya'da 'ağlayan bebek sumo' yarışması
FOTO FOKUS
Gazze Protez Hastanesi saldırılarda uzuvlarını kaybedenler için umut ışığı oluyor
Gazze Protez Hastanesi saldırılarda uzuvlarını kaybedenler için umut ışığı oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ