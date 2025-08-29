İletişim Başkanlığı'ndan, Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programa 23 ülkeden 33 savunma editörü ve muhabiri katılıyor.

Programla, Türk savunma sanayisinin dünü, bugünü ve geleceğine dair vizyonun uluslararası kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.

Programın ilk gününde gazeteciler, Ankara'da ASELSAN, FNSS ve TUSAŞ'ı ziyaret ederek üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, gazetecilere savunma sanayisi alanında yürütülen çalışmaları aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kamuoyuna duyurulan Çelik Kubbe savunma sistemine ilişkin bilgi veren Akyol, "Tüm hava sahamızın savunması için geliştirilen Çelik Kubbe sistemi sadece bir ürün ya da platform grubunu değil, bir anlayışı da işaret etmektedir." açıklamasını yaptı.

Sonrasında Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi kuruluşu olan FNSS'yi ziyaret eden gazeteciler, burada üretim tesislerini gezdi ve zırhlı araçların deneme sürüşlerini izledi.

FNSS Genel Müdürü Kadir Nail Kurt, basın mensuplarına küresel rekabette bulundukları noktayı, ihracat verilerini ve uluslararası işbirliklerini anlattı.

TUSAŞ'ı da ziyaret eden uluslararası basın mensupları, milli imkanlarla tasarlanan, üretilen ve teslim edilen hava araçları hakkında bilgi aldı.

Şirket faaliyetleriyle ilgili sunumun ardından gazetecilere TUSAŞ'ın uydu test merkezi, İHA Hangarı, Helikopter Üretim Tesisi ve Milli Muharip Uçak KAAN gösterildi.

Programın ikinci gününde de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" başlıklı bir panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün açılış konuşması yaptığı panel sonrası ROKETSAN'ı ziyaret edecek uluslararası basın mensupları, yarın İstanbul'da düzenlenecek "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğine katılacak.

Bu etkinliklerle, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türk savunma sanayisinin yerli ve milli teknolojilerle küresel barışa katkı sunma misyonunun uluslararası kamuoyuna aktarılması hedefleniyor.

Programa, ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Çekya, Fas, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Japonya, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Karadağ, Katar, Kuveyt, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan ve Umman'dan savunma alanında uzman gazeteciler katılıyor.