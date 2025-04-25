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Savunma
TRT Haber 25.04.2025 09:44

HÜRJET iki yıldır göklerde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in göklerle buluşmasının ardından 2 yıl geçti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in göklerle buluşmasının 2. yılını TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

 

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