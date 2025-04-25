HÜRJET iki yıldır göklerde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in göklerle buluşmasının 2. yılını TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
#HÜRJET’imizin göklerle buluşmasının 2️⃣. yılını gururla kutluyoruz.— Dr. Mehmet Demiroğlu (@dr_mdemiroglu) April 25, 2025
O kanatlanıp bağımsızlığa uçarken milletimizin azmini ve gücünü de gökyüzüne taşıdı.
Bu iki yılda;
✅ İlk yurt içi uçuşunda Samsun’u selamladı,
✅ İlk denizaşırı uçuşunda hür kanatlarını Piramitlere açtı,
✅… pic.twitter.com/8WAtnJnG2N