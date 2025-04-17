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Savunma
TRT Haber 17.04.2025 16:34

HÜRJET’ten yeni rekor

TUSAŞ'tan yapılan paylaşımda, HÜRJET'in "1.2 Mach hıza ulaştığı ve süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktığı vurgulandı.

HÜRJET’ten yeni rekor

Türk savunma sanayiinin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET'in geliştirme ve test çalışmaları devam ediyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRJET'ten yeni rekor. 1,2 mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz" denildi.

"Yeni bir kilometre taşı"

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HÜRJET'in süpersonik hıza ulaşması, yalnızca bir mühendislik başarısı değil; Türkiye’nin bağımsız havacılık vizyonunda yeni bir kilometre taşıdır. Eğitimden taarruza, her görevde yerli ve milli çözümlerle gökyüzünde daha güçlüyüz. Bu başarı; cesaretle, inançla, ortak akılla yürüdüğümüz yolun güçlü bir göstergesidir. TUSAŞ'ı, projede emeği geçen tüm teknik ekipleri ve bu kritik süreci gökyüzünde başarıyla tamamlayan test pilotlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

 

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HÜRJET Savunma Sanayii TUSAŞ Yerli ve Milli Teknolojiler
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