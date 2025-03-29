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Savunma
AA 29.03.2025 12:19

HAVELSAN'ın ADVENT Savaş Yönetim Sistemi Şili yolunda

HAVELSAN, Şili Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) için sözleşme imzaladı.

HAVELSAN'ın ADVENT Savaş Yönetim Sistemi Şili yolunda

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN ile Şili Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Şili Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan 2 fırkateynin modernizasyon sürecinde, komuta kontrol kabiliyetleriyle öne çıkan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) tedarik edilecek.

4 yıl içinde tamamlanması öngörülen proje ile her iki fırkateyne ADVENT SYS entegre edilerek gemi üzerindeki mevcut sistemler ve silahlarla tam uyumlu bir yapı tesis edilecek.

Bu projeyle birlikte Şili, ADVENT SYS'yi platformlarında kullanan 9. ülke olacak.

Komutanlık düzeyinde etkinlik ve farkındalık sağlıyor

Türkiye'de TCG KINALIADA korvetiyle hizmete giren ADVENT, dünya denizlerinde giderek artan bir etki alanına ulaşıyor ve uluslararası paydaşların ilgisini çekiyor.

ADVENT, ağ destekli harekat yaklaşımına dayanan, çoklu görev gücü mimarisi ile deniz platformlarının birlikte görev yapmasına imkan tanıyan, modern harp gereksinimlerine cevap verecek şekilde tasarlanmış entegre bir savaş yönetim sistemi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yakın işbirliği içinde geliştirilen ADVENT, Deniz Kuvvetleri için tasarlanan ilk savaş yönetim sistemi olma özelliğini taşıyor.

Sistem, tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü gibi tüm operasyonel süreçleri kapsayarak komutanlık düzeyinde etkinlik ve farkındalık sağlıyor.

Kullanıcı dostu ara yüzleri, yüksek entegrasyon kabiliyeti ve yazılım altyapısı ile ADVENT, güvenlik, çeviklik ve operasyonel kabiliyet anlamında üst düzey bir çözüm sunuyor.

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