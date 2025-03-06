HAVELSAN, "Gemi Veri Dağıtım Sistemi"ndeki elektronik kartları millileştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN mühendislerince geliştirilen elektronik kartlar kullanılarak üretilen GVDS, ailesinin 56. üyesi, MİLGEM-6 için gerçekleştirilen Fabrika Kabul Testi'ni yüzde 100 başarıyla A notu alarak geçti.

Elektronik kartların tamamının HAVELSAN çalışanları tarafından geliştirilmesiyle, aynı zamanda Gerçek Zamanlı VxWorks işletim sistemi sürücülerinin de tam performansta çalışabilmesi sağlandı.

Böylece donanmalardaki gemilerin kalbi olan HAVELSAN’ın GVDS donanım ve yazılım çözümüne, milli elektronik kartlar da eklenmiş oldu.

Aynı yüksek performanslı elektronik donanım ve yazılım altlıkları "Barış Kartalı" gibi başka birçok projede de kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şunları kaydetti:

"Bu başarıda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, geliştirdiğimiz sistemlerde millileştirmeye verdikleri önemin büyük rolü var. Bu başarıyı ayrıca; elektronik tasarım mühendislerimize, sistem mühendislerimize, gerçek zamanlı ve gömülü yazılım mühendislerimize, mekanik tasarımları yapan makina mühendislerimize, üretimlerimizi yapan endüstri mühendislerimize ve tüm süreçlerde görev alan teknikerlerimize, teknisyenlerimize borçluyuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Açıklamaya göre, HAVELSAN’ın Platform Veri Dağıtım Sistemleri ürün ailesi; Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi ve yakın zamanda Barış Kartalı Projesiyle aileye katılacak olan Barış Kartalı (BK) Mission Computing Systems (MCS) donanımlarıyla genişlemeye devam edecek.