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Savunma
AA 06.03.2025 10:09

HAVELSAN, "Gemi Veri Dağıtım Sistemi"ndeki elektronik kartları millileştirdi

HAVELSAN, milli imkanlarla geliştirdiği Gemi Veri Dağıtım Sistemi'nde (GVDS) kullanılan ve yurt dışından alınan ticari tipteki elektronik kartları da millileştirerek komuta kontrol yetkinliklerine önemli bir donanım mühendisliği halkası ekledi.

HAVELSAN, "Gemi Veri Dağıtım Sistemi"ndeki elektronik kartları millileştirdi
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN mühendislerince geliştirilen elektronik kartlar kullanılarak üretilen GVDS, ailesinin 56. üyesi, MİLGEM-6 için gerçekleştirilen Fabrika Kabul Testi'ni yüzde 100 başarıyla A notu alarak geçti.

Elektronik kartların tamamının HAVELSAN çalışanları tarafından geliştirilmesiyle, aynı zamanda Gerçek Zamanlı VxWorks işletim sistemi sürücülerinin de tam performansta çalışabilmesi sağlandı.

Böylece donanmalardaki gemilerin kalbi olan HAVELSAN’ın GVDS donanım ve yazılım çözümüne, milli elektronik kartlar da eklenmiş oldu.

HAVELSAN, "Gemi Veri Dağıtım Sistemi"ndeki elektronik kartları millileştirdi

Aynı yüksek performanslı elektronik donanım ve yazılım altlıkları "Barış Kartalı" gibi başka birçok projede de kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şunları kaydetti:

"Bu başarıda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, geliştirdiğimiz sistemlerde millileştirmeye verdikleri önemin büyük rolü var. Bu başarıyı ayrıca; elektronik tasarım mühendislerimize, sistem mühendislerimize, gerçek zamanlı ve gömülü yazılım mühendislerimize, mekanik tasarımları yapan makina mühendislerimize, üretimlerimizi yapan endüstri mühendislerimize ve tüm süreçlerde görev alan teknikerlerimize, teknisyenlerimize borçluyuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Açıklamaya göre, HAVELSAN’ın Platform Veri Dağıtım Sistemleri ürün ailesi; Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi ve yakın zamanda Barış Kartalı Projesiyle aileye katılacak olan Barış Kartalı (BK) Mission Computing Systems (MCS) donanımlarıyla genişlemeye devam edecek.

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HAVELSAN Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Yerli ve Milli Teknolojiler
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