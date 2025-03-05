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Bilim Teknoloji
AA 05.03.2025 13:35

TUSAŞ ile DELTA V'den "Yüksek Çözünürlüklü Mikro Uydu Sistemi" anlaşması

TUSAŞ, "Yüksek Çözünürlüklü Mikro Uydu Sistemi" projesi kapsamında DELTA V ile işbirliğine vardı.

TUSAŞ ile DELTA V'den "Yüksek Çözünürlüklü Mikro Uydu Sistemi" anlaşması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ'ın milli uydu projelerindeki öncü rolü, atılan imzalar ile yeni bir boyut kazanıyor. TUSAŞ, üreteceği yüksek çözünürlüklü elektro-optik görev yüküne sahip milli mikro uydusunu DELTA V tarafından geliştirilen yerli itki sistemi ile uzaya fırlatacak.

TUSAŞ tarafından özgün olarak üretilecek Yüksek Çözünürlüklü Mikro Uyduda birçok sistem yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Bu sistemler arasında uydunun yer ve uçuş yazılımları, güç ve ara yüz birimleri ve uçuş bilgisayarları bulunuyor.

DELTA V ile imzalanan sözleşmeyle birlikte özgün olarak üretilecek mikro uyduda da itki sistemi yerli imkanlarla üretilerek uyduya entegre edilecek ve uzaya fırlatma işlemi gerçekleştirilecek.

Böylece TUSAŞ'ın öz kaynakları ile başlatılan elektro-optik görev yüküne sahip "Yüksek Çözünürlüklü Mikro Uydu Sistemi" projesi ile Türkiye bu alanda dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alacak. TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen mikro uydular, savunmadan çevre izlemeye, afet yönetiminden şehir planlamasına kadar birçok alanda stratejik alanda kullanılabilecek.

Yüksek çözünürlüklü gözlem kapasitesi ve takım uydu konsepti

Açıklamaya göre, ilk uydunun devreye alınmasının ardından, 0,9m ve 0,5m çözünürlüğe sahip uyduların da geliştirilmesi ve uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Millî olarak üretilen tüm uydularımızın fırlatılmasıyla birlikte takım uydu konsepti gerçekleştirilmiş olacak.

Projede kritik aşamalardan biri olan ön tasarım tanımlama faaliyetleri başarıyla tamamlanırken, kritik tasarım tanımlama aşaması çalışmalarınaysa hız verildi. Proje kapsamında planlanan uydu komuta kontrol faaliyetleri ise TUSAŞ tesislerinde yer alan "Akıncı Yer İstasyonu" üzerinden gerçekleştirilecek.

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Savunma Sanayii TUSAŞ Yerli ve Milli Teknolojiler
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