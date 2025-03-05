Duman 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 05.03.2025 08:52

Yapay zekaya 5G teknolojisi desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın yapay zekayla ilgili yarış içinde olduğunu belirterek, "5G teknolojisi yapay zekanın daha pratik kullanılmasını sağlayacak" dedi.

Yapay zekaya 5G teknolojisi desteği

Bakan Uraloğlu, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te yaptığı değerlendirmede, dünyada 5G'ye geçiş konusunda çalışmaların sürdüğünü hatırlattı.

MWC gibi organizasyonlarda bütün yeni teknolojik ürünlerin sergilendiğini ve tanıtımlarının yapıldığını bildiren Uraloğlu, "Ülke olarak 5G'ye geçmek için bir ihale sürecindeyiz. Doğru bir ihale süreci yönetebilmek adına hem sektörü hem de yeni ürünleri takip ediyoruz. Yapılan 5G geçiş süreçlerini inceliyoruz. Biz de kararımızı vererek Türkiye'de 5G'ye geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 5G'yi ülke geneline yaymayı hedeflediklerini, 5G sayesinde diğer teknolojilerin de gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'de İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 noktada 5G teknolojisinin denendiğini anımsatan Uraloğlu, "5G'yi 4 büyüklerin stadyumlarında hayata geçirdik. Bu hafta içinde de TBMM'de denemeye başlayacağız. Gayet başarılı, sürecin doğru ilerlediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kapsanmayan alanlarla ilgili yeni projeler yolda

Uraloğlu, Türksat'ın uzayda ve Kablo TV ile fiber tarafında çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, "Ayrıca Türksat'ın ULAK Haberleşme ve diğer operatörlerle işbirlikleri var, ilerleyen zamanda kapsayamadığımız alanların kapsanmasıyla ilgili de belirli projelerimiz var, onları da hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Dünyanın yapay zekayla ilgili yarış içinde olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çin artık yapay zeka konusundaki son atılımlarıyla dünyada bir yer bulmuş durumda. Bunlar bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. 5G teknolojisi yapay zekanın daha pratik kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca, özellikle sosyal medya sunucularına bu sene yapmayı planladığımız düzenlemelerle sorumluluklar vererek dolandırıcılıkların ya da insanları yanıltmaya yönelik işlemlerin yayılmasını engellemiş olacağız."

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması başvuruları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:09
Altının gramı 3 bin 417 liradan işlem görüyor
10:09
Erzurum'da kar seferberliği: Günde 500 kamyon kar şehir dışına taşınıyor
10:12
ABD'de 443 federal mülkün kapatılması ya da satılması öngörülüyor
10:04
ULAK Haberleşme ve TÜRKSAT "yerli ve milli 5G" için teknolojik altyapıya odaklandı
09:56
Adana'da minibüste 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
09:54
Milli banliyö tren setinde ilk üretim tamamlandı
İran’da Minaresiz ve Avlusuz Cami: Şeyh Lütfullah Camii
İran’da Minaresiz ve Avlusuz Cami: Şeyh Lütfullah Camii
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Ali
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Ali
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ