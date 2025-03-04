Bilim insanları şimdiye kadarki en eski kuşlardan birini ortaya çıkardı

Araştırmacılar, keşfedilen iki fosilden birine "Baminornis zhenghensis" adını verdi. Bu fosil, gelişmiş ornithothoracine (omuz ve kalça kemikleri modern kuşlara benzer) özelliklerinin yanı sıra, ilkel dinozor benzeri bir el yapısına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu özellikler, erken dönem kuş evriminde mozaik evrimin rolünü vurguluyor.

Baminornis zhenghensis’in kısa kuyruğunun ucunda, modern kuşlarda da bulunan pygostyle adlı bileşik bir kemik yapısı yer alıyor.

Bu yapı, kuşlarda kısa kuyruğun evrimini yaklaşık 20 milyon yıl geriye taşıyan en eski kayıt olarak kabul ediliyor.

Archaeopteryx’in statüsü yeniden değerlendiriliyor

Kuşlar, karasal omurgalılar arasında en fazla türe sahip grup olarak biliniyor. Makroevrim çalışmaları, kuşların en erken çeşitlenme sürecinin yaklaşık 145 milyon yıl önce, Jura döneminde başladığını öne sürüyor.

Ancak bu döneme ait kuş fosilleri oldukça sınırlı ve çoğu zaman eksik kayıtlarla dolu. Şimdiye kadar, Jura dönemine ait tek kabul gören kuş türü Archaeopteryx’ti.

Archaeopteryx, tüylerle kaplı kanatlara sahip olsa da uzun ve sürüngen benzeri kuyruğuyla dinozorları andırıyordu.

Son çalışmalar, Archaeopteryx’in kuşlarla doğrudan bağlantılı olmayabileceğini ve dinozorların bir alt grubu olan Deinonychosauria’ya ait olabileceğini gösterdi. Bu durum, Jura döneminde kesin olarak kuşlara ait başka fosillerin olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Ornithuromorpha’ya ait olabilecek ikinci bir fosil keşfedildi

Araştırmacılar tarafından keşfedilen ikinci fosil ise yalnızca bir furculadan (köprücük kemiği birleşimi) oluşuyor. Yapılan geometrik morfometri ve filogenetik analizler, bu furculanın Ornithuromorpha grubuna ait olabileceğini gösteriyor.

Ornithuromorpha, Kretase dönemine ait çeşitli kuşları içeren bir grup olarak biliniyor. Ancak fosilin zayıf korunmuş olması nedeniyle yeni bir tür olarak adlandırılmadı ve kuşlarla olan bağlantısının kesinleşmesi için daha fazla fosil bulgusuna ihtiyaç duyuluyor.

Çalışmanın sonuçları bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, kuşların evrimsel sürecini anlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.