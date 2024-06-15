F16'dan atılan TOLUN mühimmatından tam isabet

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan yapılan açıklamaya göre, minyatür bomba TOLUN'un, GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneği başarıyla test edildi.

Kurumun paylaşımında, "Oyun değiştirici sistemlerde bugün. Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen F-16'dan atılan ASELSAN TOLUN Mühimmatı, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bu sayede GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneğini de başarıyla test ettik. Hava Kuvvetlerimizin önemli bir güç çarpanı olan TOLUN bir kez daha kendini sahada kanıtladı." ifadelerine yer verildi.