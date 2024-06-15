Parçalı Bulutlu 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 15.06.2024 15:09

F16'dan atılan TOLUN mühimmatından tam isabet

ASELSAN tarafından geliştirilen minyatür bomba TOLUN, Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen hedefini tam isabetle vurdu.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan yapılan açıklamaya göre, minyatür bomba TOLUN'un, GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneği başarıyla test edildi.

Kurumun paylaşımında, "Oyun değiştirici sistemlerde bugün. Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen F-16'dan atılan ASELSAN TOLUN Mühimmatı, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bu sayede GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneğini de başarıyla test ettik. Hava Kuvvetlerimizin önemli bir güç çarpanı olan TOLUN bir kez daha kendini sahada kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
ASELSAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
KEMANKEŞ 2 ikinci sistem doğrulama testini de başarıyla geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:23
Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı
16:02
Kassam Tugayları: Refah'ta kurulan "karma pusuda" bazı İsrail askerleri öldü
16:23
İstanbul'da kaçan kurbanlık iki ilçe gezdi: O anlar kamerada
15:47
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
15:44
Ticaret Bakanlığı enflasyon düzeltmesine esas alınacak finansal tablolara açıklık getirdi
15:18
2 kentte denize girmek yasaklandı
Ankara'da arife günü şehitlik ziyareti
Ankara'da arife günü şehitlik ziyareti
FOTO FOKUS
İstanbul'da kaçan kurbanlık iki ilçe gezdi: O anlar kamerada
İstanbul'da kaçan kurbanlık iki ilçe gezdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ