Depremde ayakta kalan tek sistemdi: Türkiye’nin tamamına kuruluyor

Haberleşme sistemleri dendiğinde akla ilk olarak savunma sanayii ve güvenlik güçleri gelse de aslında bu tür kabiliyetler başta doğal afet olmak üzere çok farklı durumlarda hayat kurtarıcı roller üstlenebiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve JEMUS olarak bilinen Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi bunlardan biri. Sistem temel olarak eldeki bir bilginin en küçük Jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı, doğru ve emniyetli şekilde ulaştırılmasını sağlıyor.

JEMUS sayesinde güvenlik güçleri kaliteli ses haberleşmesi, elektronik posta alışverişi, dosya paylaşımı, intranet erişimi, emniyetli ve süratli veri aktarımı, suç ve suçlu sorgulama ve sistemlerin merkezden yönetimi gibi imkanlar elde ediyor.

[JEMUS için inşa edilen yerler 6 Şubat depremlerinde ayakta kaldı ve eksiksiz çalıştı.]

6 Şubat depremlerinde yüzlerce hayat kurtardı

JEMUS her ne kadar güvenlik kurumlarının güvenli iletişimi için hayata geçirilen bir sistem gibi görünse de aslında Türkiye onu 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle tanıdı. Ülkemizi sarsan depremlerde tek bir an bile sıkıntı yaşamadan çalışan yegane sistem ASELSAN mühendislerince geliştirilen JEMUS oldu.

GSM şebekelerinin çalışmadığı, iletişimin çok geniş alanlarda tamamen koptuğu o süreçte JEMUS hem sahadaki koordinasyonun inşa edilmesinde hem de çok sayıda depremzedenin hayatta kalmasında kritik roller üstlendi. Deprem bölgesindeki tüm ambulans birimleri, Jandarma asayiş/kurtarma birimleri ve AFAD birimlerinin koordinasyonunu ve yönlendirilmesi JEMUS üzerinden sağlandı.

JEMUS, ses haberleşmesinin yanı sıra araç ve personelin konum bilgilerini de harita üzerinde gösteriyor. Bu sayede arama kurtarma birlikleri ve ambulanslar ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk edilebiliyor.

Türkiye’nin tamamına kurulacak

Ülkemizin ilk ve en büyük kamu güvenliği haberleşme projesi JEMUS için bir yandan geliştirme çalışmaları devam ederken diğer yandan sistemin tüm Türkiye’yi kapsaması için de adımlar atılıyor.

Bugün itibariyle 76 ilde bu sistem kurulu. Geriye kalan 5 il için de imzalar atıldı. Bu yılın sonuna kadar JEMUS’un ülkemizin tamamında faaliyette olması hedefleniyor.

[JEMUS her ne kadar güvenlik odaklı bir sistem olsa da doğal afetler dahil pek çok konuda kritik roller üstleniyor.]

Sistem nasıl çalışıyor?

ASELSAN bu sistemi geliştirirken en zorlu şartlarda dahi iletişimin kesintisiz şekilde sağlanabilmesini hedefledi. JEMUS altyapısında yer alan merkezler 9 şiddetinde depreme karşı dayanabilecek şekilde inşa edildi. Ayrıca, sistem elektrikler kesildiğinde dahi 40 gün süreyle çalışabiliyor.

Burada önemli detaylardan biri de sistemin yedekli şekilde kurulmuş olması. İllerdeki sistem merkezleri hem kendi içinde hem de komşu ilde yedekli. Örneğin, 6 Şubat depremlerinde bu özellik sayesinde iletişim kesinti yaşanmadan devam edebildi. Adıyaman ve Hatay’daki merkezler, depremin ardından yedek iller üzerinden çalışabildi.

JEMUS’un Türkiye’nin tamamında çalışır hale gelmesiyle birlikte gerek güvenlik güçlerinin kendi iç işleyişinde gerek afetle mücadele ve depreme hazırlık gibi süreçlerde karar vericilerin elinde çok kabiliyetli bir sistem olacak.