Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.06.2024 09:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gitti.

Erdoğan, bugün Madrid'de, İspanya Kralı ve Başbakanı ile yarın ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e hareket etti.

Gündemde Gazze olacak

Cumhurbaşkanı'nın temaslarında en önemli başlıklardan biri Gazze olacak. İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmiş. Erdoğan da bu kararı takdirle karşıladığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın, İspanyol muhataplarıyla detaylı değerlendirmeler yapması bekleniyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış öncelikli başlıklar arasında.

İspanya İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil olacak
İspanya İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil olacak

Ziyarette, küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri de masada olacak. Erdoğan, Başbakan Sanchez'le birlikte Türkiye ve İspanya arasındaki 8. hükümetlerası zirveye başkanlık edecek.

Zirvede ticaret, finans, kültür ve spor alanlarında birçok anlaşmanın imzalanması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk ve İspanyol iş insanlarının bulunacağı iş forumunun açılışına da katılması bekleniyor. 

ETİKETLER
Gazze İspanya İsrail Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
"Kuyu-5" operasyonunda 5 suç örgütü çökertildi: 57 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:28
Malatya'da yaban keçisi avına 613 bin 980 lira ceza
16:20
5 ilde orman yangını
15:56
72 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında ilk duruşma
15:46
Yollarda bayram trafiği önlemleri alındı
15:46
İsrail'in 250 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 202'ye çıktı
15:38
Muğla'da orman yangını
Tekirdağ lavanta turizminde atağa geçti
Tekirdağ lavanta turizminde atağa geçti
FOTO FOKUS
Japon aktivistlerden Gazze'ye destek
Japon aktivistlerden Gazze'ye destek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ