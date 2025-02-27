"Dijital asker" CENGAVER göreve hazır

Mehmet Akif Nacar, Trakya Üniversitesinde katıldığı programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, HAVELSAN'ın savunma sanayisine ürünler geliştiren önemli bir firma olduğunu kaydetti.

HAVELSAN'ın hem komuta kontrol alanında hem de eğitim simülasyon alanında ürünler yaptığını belirten Nacar, "Kazandığımız teknolojileri sivil alanda da kritik kurumların hizmetine sunuyoruz. KOVAN gibi ODAK gibi otonom sistemler gerçekleştirdik." dedi.

Dijital birlikler alanında da çalışmalar yaptıklarına değinen Nacar, insansız kara, deniz ve hava aracının komuta kontrolünün tek elden yapılabileceği AR-GE çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dijital birlikler alanında yaptıkları çalışmalardan birinin de "dijital asker" CENGAVER olduğunu anlatan Nacar, şunları kaydetti:

"CENGAVER sisteminde tek bir er üzerindeki sensörlerle haberleşme, yazılım ve veri fizyonu sayesinde diğer tim üyeleriyle, insansız cihazlarla yönettiği bütünleşik bir harekat ortamı sunmaya çalıştık. Bu konuda da yoğun çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki dönemlerde CENGAVER'i yeni bir ürün olarak ilgili kurumlarımızın kullanımına sunacağız."

Askeri operasyon gerçekleştiren ekiplerin hem ekip içi hem de çevresel durumsal farkındalıklarının artırılması amacıyla giyilebilir çeşitli alt sistemlerden oluşturulan "dijital asker" CENGAVER'in sahaya çıkmaya hazır hale getirildiğini ifade eden Nacar, savunma sanayisini daha iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerle bir araya geldi

Nacar, Trakya Üniversitesinde öğrencilerle de bir araya geldi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, kendisinin de Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğunu anlatan Nacar, Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilere akademik hayatından örnekler veren ve öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Nacar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne olursan olursanız olun bulunduğunuz yerde en iyisi olun. Mesleğinizi en iyi şekilde yapın. En çok çalışan olun. Her gittiğiniz yerde mutlaka bir şeyler öğrenin. Bizim öğrencilik hayatımızda kendimize örnek alacak önümüzde rol modellerimiz yoktu. Şimdi tüm teknolojiyi kullanabiliyorsunuz, istediğiniz bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz. Önemli olan kendimizi geleceğe hazırlamak, donanımızı arttırmak. Biz kendimizi hazır hissedersek özgüveniniz gelir ve her şeyi yapacak güce erişirsiniz. Bir de kariyer planlarınızı yaparken mutlaka ait olduğunuz vatan, millet, aile gibi değerlerimiz bu planların içinde olsun. Bu değerlerimizi kaybetmeyelim."

HAVELSAN'nın çalışmaları hakkında da bilgi veren Nacar, savunma sanayisinde yazılım yoğunluklu iş yaptıklarını fakat gerektiğinde kendi donanım ve mekanik sistemlerin tasarımından üretimine kadar yapacak kabiliyette olduğunu anlattı.

HAVELSAN'nın kurulduğu günden bu yana yüzlerce proje gerçekleştirdiğini anlatan Nacar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunlardan en önemlileri arasında simülatör geliyor. Simülatör pilot eğitiminde kullanılan bir şey olarak başlıyor dünyada. Çünkü havacılık sektörünün standartları çok yüksek. Pilotun çok dikkatli olması gerekiyor, havaya çıktığında hata yaparsa sonucu yok olmak. Dolayısıyla orada karşılaşabileceği, yapacağı tüm hataları yerde güvenli bir ortamda yapması ve yaşaması gerekiyor. Motor durmasından kuş çarpmasına aklınıza gelebilecek her türlü senaryonun önceden çalışılmış olması gerekiyor.

Dolayısıyla bir helikopter veya bir uçak simülatörü yapmak bir uçak yapmak kadar zor. Uçmuyor yerde duruyor fakat arkasında çalışan sistem sayısı havada uçan uçağın sistem sayısından çok daha fazla. Bir eğitim ortamı sunuyor. Eğitmen pilota bütün olmadık senaryoları yaşatıyor ve ona karşı verdiği tepkileri not alıyor. Puan veriyor ve 2 yıl üst üste bu sınavdan geçemeyen pilotlara sen biraz kenarda dur diyorlar."

Nacar, Türkiye'deki tek simülatör üreticisi HAVELSAN'ın dünyada da sayılı simülatör firmalarından olduğunu anlattı.

Yolcu uçakları da dahil tüm savaş uçakları ve helikopterlerin simülatörlerini yaptıklarını aktaran Nacar, "Biz Güney Kore'ye 10 yıl önce kasa uçağı simülatörü sattık ve hala kullanılıyor. Hindistan'ın yazılımda çok iyi olduğu söyleniyor, biz Hindistan'a Airbus yolcu uçağı simülatörü veriyoruz. Dünyanın çok çeşitli yerlerine biz geliştirdiğimiz teknolojileri de ihraç ediyoruz." dedi.