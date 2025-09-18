Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 18.09.2025 15:04

Çelik Kubbe'nin ürünleri TEKNOFEST'te sergileniyor

Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin ürünlerini TEKNOFEST alanında sergileniyor.

Çelik Kubbe'nin ürünleri TEKNOFEST'te sergileniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, TRT'nin İletişim paydaşı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında başta ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri tarafından geliştirilen Çelik Kubbe ürünleri büyük ilgi görüyor.

Alanda, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ürünler olan alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR, taktik mobil çözümü TURAN 100 BR-OM, yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olan KORKUT ve radar sistemi AKREP sergileniyor.

ETİKETLER
Teknofest Çelik Kubbe Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
TEKNOFEST ziyaretçileri oluşturulan özel alanda Çelik Kubbe'yi deneyimliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
16:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail küresel yalnızlığa hapsedilmelidir
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşüyor
16:13
Rektör Aydın, Filistinli öğrencileri ağırladı
15:58
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 platforma ceza
15:33
Hamas’tan “küresel öfke yürüyüşleri” çağrısı
Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni
Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni
FOTO FOKUS
112’yi 3 bin kez arayan kadın psikososyal destekle ikna edildi
112’yi 3 bin kez arayan kadın psikososyal destekle ikna edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ