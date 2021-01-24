Netflix'te yayınlanan "Casusluk Sanatı" dizisinin ilk bölümünde, yeni istihbarat teknolojilerinden bahsedilirken insansız hava araçlarının önemine değinildi.

Burada ise izleyicinin karşısına bir sürpriz çıktı.

Bayraktar TB2 kuyruğunda Türk bayrağıyla izleyiciyi selamladı.

Türk İHA'larının, gelişmiş istihbarat teknolojilerinin anlatıldığı bir dizide yer alması Türk savunma sanayiinin geldiği aşamayı göstermesi bakımından kayda değer olarak nitelendirildi.

200 milyona yakın kayıtlı kullanıcısı bulunan Netflix, dünyanın en yaygın ve etkili dijital platformlarının başında geliyor.