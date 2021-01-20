Başkent Trablus'un Tacura bölgesindeki Genel Elektronik Şirketinin merkezinde düzenlenen toplantıya, HAVELSAN heyeti, şirketin yetkilileri ve Libya Savunma Bakanlığından üst düzey isimler katıldı.

HAVELSAN hakkında sunumun da gösterildiği toplantıda, yetkililer Türkiye ve Libya arasında ortak savunma iş birliği konularını görüştü. Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş'un daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında, Libyalı yetkililere HAVELSAN'ın proje ve kabiliyetleri aktarıldı.

Görüşmede Libya'nın savunma alanındaki acil ihtiyaçlarına dair bilgi alınırken HAVELSAN yetkilileri, yerel firmalarla iş birliği yaparak Libya'nın bu ihtiyaçlarını giderebilmek için gerekli çalışmalara başlanacağını aktardı.

Heyet temasları kapsamında ayrıca Libya Savunma Bakanlığını ziyaret edecek.

