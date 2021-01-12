Türkiye'nin ilk milli turboşaft motoru TEI-TS1400'ün geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Turboşaft Geliştirme Projesi'nin, 8 Mart 2017'de Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle resmi olarak başladı.

Türkiye kendi jet türbinli motorunu üretebilen sayılı ülke arasına girecek

Proje kapsamında çekirdek motor testlerinin tamamlandığı ve Türkiye'nin ilk turboşaft motorunun 22 Eylül 2020'de başarıyla ateşlenerek kararlı halde çalıştırıldığı duyurulmuştu.

TEI-TS1400 motorunun ilk prototipi olan TS3 numaralı motor, 5 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı tören sonrası Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)’sine teslim edilmişti.

TS3 motorunun tesliminin ardından TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI), TS4 motorunun üretim ve montajını Eskişehir’deki tesisinde başarıyla tamamladı.

TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması, 6 Ocak 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan testlerde TS4 motoru 'yer rölanti (ground idle)' güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşama kaydedildi.

TEI tasarladı ve üretti

TS4 motorunun testleri, tamamen TEI mühendis ve teknisyenlerinin gayretiyle tasarlanıp geliştirilen yeni milli turboşaft motor test merkezinde gerçekleştirildi.

TEI'nin, 2021 yılında da milli ihtiyaçlar doğrultusunda başarılı çalışmalarını ve ülkenin mihenk taşı olacak havacılık motorlarını tasarlamayı, geliştirmeyi, üretmeyi sürdüreceği vurgulandı.