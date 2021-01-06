Baybars'ın Mentoru ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Safa Balekoğlu, Baybars'ı mühendis ve tasarımcılardan oluşan 4 kişilik ekiple 1,5 yılda üretti.

İlk süreçte sadece afetlerde kullanılması için tasarlanan araç farklı alanlarda da kullanılacak.

[Fotoğraf: AA]

"Üzerindeki kamera sayesinde bilgi aktarabiliyor"

Baybars, tehlikeli alanlarda ve bomba imha gibi güvenlik operasyonlarında görev alabilecek.

Balekoğlu, Baybars'ın kabiliyetlerini şöyle anlattı:

"Üzerindeki kamera sayesinde bilgi aktarabiliyor. Konvansiyonel tekerleği sayesinde hızlı bir şekilde ilerliyor. Palet, engebeli arazilerde yavaş kalıyor. Baybars'ın tekerlek sistemi ise palete göre daha hızlı şekilde hareket kabiliyeti sağlıyor."

"Suda hareket etme özelliği de bulunuyor"

Safa Balekoğlu, insansız kara araçlarının yaşadığı sorunlarla ilgili literatür taraması yaptıklarını belirterek, "Bu tarama sonucu, önümüze iki tür problem çıktı. Birincisi, önüne bir engel çıktığında insansız kara aracı engeli geçebilmeli. İkinci problem olarak, bu araçlar uzaktan kumandayla yönetildiği için kapalı alanlarda iletişim kaybı yaşanıyor. Bu sorunları aşmaya odaklandık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Baybars'ın normal konvansiyonel tekerinin, engel önüne geldiğinde ayaklara dönüştüğünü aktaran Balekoğlu, şunları söyledi:

"Tekerlekli modüler sistemi ile bu şekilde engeli aşıyor. İkinci sorun için, üzerinde taşıdığı 4 adet Wi-Fi tekrarlayıcı sayesinde iletişimin kaybolduğu yerlerde iletişim kaybının önüne geçerek yoluna devam edebiliyor. Kumandadan araca kadar iletişim zinciri kurarak kapalı ortamlarda iletişim sorununu ortadan kaldırıyor. Açılabilir teker sistemimizin ve iletişim zinciri oluşturma fikrimizin patent başvurularını da gerçekleştirdik. Danışman firmalar tarafından incelenen başvurumuzun yüksek ihtimalle olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.

[Fotoğraf: AA]

360 derece hareket kabiliyetine sahip 7 kilogram ağırlığındaki aracımız, kara aracı olarak tasarlansa da suda hareket etme özelliği de bulunuyor. 4 elektrikli motora sahip olan araç, kesintisiz olarak 2 saat boyunca görev yapabiliyor. Baybars ile sesli ve görüntülü iletişim de kurulabiliyor. Uzaktan kontrol edilen insansız kara aracı Baybars, 1080p gece görüş kamerası sayesinde her koşulda görev yapabiliyor."