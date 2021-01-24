Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin denizlerdeki gücü milli gemilerimiz... İndir, duvarına as
TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada, TCG Kınalıada'dan sonra şimdi de TCG İstanbul suya indi. Milli imkanlarla geliştirilen gemiler, Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç katıyor. Milli gemilerin posterlerini sizin için hazırladık.
MİLGEM Projesi'nin ilk 4 gemisi Ada sınıfı korvetler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Projenin beşincisi, ilk milli fırkateyn TCG İstanbul da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla denizle buluştu.
İşte, denizlerdeki gücümüze güç katacak milli gemilerimizin sizler için hazırladığımız posterleri.
Yüksek çözünürlüklü posterleri ister indir duvarına as, ister telefonunda veya bilgisayarında duvar kağıdı yap.
Mobil Telefonlar İçin Posterler
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Masaüstü ve Taşınabilir Bilgisayarlar İçin Posterler
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