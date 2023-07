Bayraktar TB2 MAM-L ile donatıldı

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Roketsan'ın geliştirdiği IIR güdümlü MAM-L, Bayraktar TB2 SİHA'nın kanatları altında uçuşa hazır!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, TB2 ve MAM-L mühimmatının görüntülerine de yer verildi.

???????? IIR guided MAM-L developed by Roketsan is ready to fly under the wings of Bayraktar TB2 UCAV! ✈️????



