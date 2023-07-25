Sarsılmaz'ın yeni ürünleri görücüye çıktı

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16. kez kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Fuarda yeni ürünlerini sergileyen Sarsılmaz'ın, "savunma sanayisine odaklanan bir teknoloji markası" olma vizyonuyla çizdiği yeni yol haritasının en önemli kilometre taşlarından olan ve son bir yılda yenilenen otonom silah sistemi SARBOT'un da tanıtımı gerçekleştirildi.

Çeşitli yüklerle birçok farklı kullanım alanı bulması öngörülen, ilave yetenekler kazandırmak için geliştirme çalışmaları sürdürülen ve ilk kez geçen yıl SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda kamuoyuyla buluşan SARBOT, fuarda görücüye çıktı.

Sarsılmaz'ın insansız silah sistemleri de görücüye çıktı

IDEF'23 kapsamında Sarsılmaz standında düzenlenen toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, 143 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin savunma sanayisinde ilkleri başaran ve hep ilkleri gerçekleştiren Sarsılmaz'ın, bu fuarda da Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeniliklerini sergilediğini söyledi.

Fuarda sergiledikleri yeni ürünler hakkında bilgi veren Özyılmaz, şunları kaydetti:

"TUSAŞ ile ortak şirketimizin ürettiği 25 milimetre kara topu, insansız sistemler üzerinde bugün lansmanını yaptığımız SARBOT'umuz, 5.56 makineli tüfeğimiz ve aynı zamanda silah entegre edilmiş drone'umuz bulunmakta. Artık klasikleşmiş diğer tüm ürünlerimiz ile Cumhuriyetimizin 100. yılına özel sınırlı sayıda ürettiğimiz SAR 2023 tabancımızı Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine burada kullanıcılar ile buluşturuyoruz. Teknolojinin geldiği bu noktada insansız silah sistemleri ile büyüyen Sarsılmaz'ın ürünlerini hep beraber gözlemlemiş oluruz."

"SARBOT, yüzde 75'in üzerinde yerliliğe sahip"

Öner Özyılmaz, SARBOT'un ilk versiyonunu SAHA Expo'da tanıttıklarını belirterek, ilk versiyonunda bir vizyon ortaya koyduklarını, robot yapısı olarak henüz çok yeni bir ürünü tanıttıklarını anımsattı.

Bugün tanıtımını yapacakları yeni SARBOT'un yüzde 75'in üzerinde bir oranda yerliliğe sahip olduğunu vurgulayan Özyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzerindeki bütün yazılımlar, mekanik aksam ve elektronik bize ait. Kalan yapıları da yerlileştirdiğimizde yüzde 100 yerliliğe sahip. Geçtiğimiz sürede büyük adım attık. Hem Ankara hem de İstanbul'da iki ayrı ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Farklı yükleri de çalışıyoruz. Dolayısıyla sadece silah platformu değil, aynı zamanda farklı amaçlarla SATBOT'u kullanacağız. Çok daha gelişmiş versiyonunu bugün burada görüyoruz."

Otonom silah sistemi kritik bir proje olarak dikkat çekiyor

Sarsılmaz'ın "savunma sanayine odaklanan bir teknoloji markası" olma vizyonuyla çizdiği yeni yol haritasının en önemli kilometre taşlarından biri olan SARBOT, ilk kez geçen yıl SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda kamuoyu ile buluşmuştu.

İleri teknolojileri ülkeye kazandırarak katma değerli ürünler geliştirme vizyonuyla bir Sarsılmaz girişimi olarak kurulan "LA2 Dynamics" firması, bacaklı robot geliştirme çalışmalarına ara vermeksizin sürdürüyor. SARBOT, LA2 Dynamics ve Sarsılmaz'ın AR-GE çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ilk prototip 4 bacaklı robot olarak öne çıkıyor.

Çeşitli yüklerle birçok farklı kullanım alanı bulması öngörülen ve ilave yetenekler kazandırmak için geliştirme çalışmaları sürdürülen SARBOT, sahip olduğu ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemelere de olanak veren ileri teknoloji ürünü donanım ve yazılımlarla kritik bir proje olarak dikkati çekiyor.

SAR 2023 sınırlı sayıda üretildi

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda kamuoyu ile buluşan ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel sınırlı sayıda üretilen SAR 2023 tabanca da ziyaretçilerle buluştu.

Sarsılmaz'ın Cumhuriyetin geleceğine olan inancını, deneyimini, dünya markası olma hedefini ve vizyonunu içinde taşıyan bir sembol olma niteliğindeki SAR 2023, şirketin Cumhuriyetin 100. yılına özel bir armağan olarak öne çıkıyor.

Tasarımında kullanılan çok özel simgesel ögelerle Cumhuriyetin 100 yıllık geçmişine vurgu yapan SAR 2023, karakteri ve sınırlı üretim sayısıyla koleksiyon değeri taşıyor.

25 milimetre kara topu sistemi de yoğun ilgi gördü

Fuarda Sarsılmaz'ın öne çıkan ürünlerinden biri de 25 milimetre kara topu sistemi oldu.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile Sarsılmaz-TUSAŞ ortaklığında kurulan TR Mekatronik arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen 25 milimetre kara topu sistemi, NATO standartlarında 25x137 mm mühimmat ateşleyecek şekilde tasarlandı.

Zincir mekanizmalı sistemin, dakikada 200 mermi ateşlemeye olanak sağlayan hızlı ve ayrıca yavaş atış modları bulunuyor. Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen 25 milimetre kara topu, insanlı veya uzaktan komutalı, kara ve deniz platformlarındaki silah kulelerinde kullanılabiliyor.

Silah sisteminin bir parçası olan "top kontrol ünitesi", atılan mermi sayısını, sıkışmayı, ateşlenmeme bilgisini, cihaz içi arıza durumunu bildirecek donanım ve yazılım altyapısına sahip olacak şekilde geliştirildi. Silah sisteminin bağlandığı platform üzerindeki tüm kontroller de yine top kontrol ünitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Silah entegre edilmiş drone büyük beğeni topladı

Sarsılmaz ve Asis Guard iş birliğiyle geliştirilen SAR 15T entegre silahlı drone Songar da fuarda ilgi gören Sarsılmaz ürünleri arasında yer aldı.

Tasarımdan üretime, yazılımdan silah sistemine kadar tamamen Türk mühendislerin imzasını taşıyan, otonom ve manuel uçuş modlarına sahip Songar, yer kontrol istasyonunun yanı sıra (GCS) rota planlama özelliğiyle otonom uçuş da gerçekleştirebiliyor.

Kritik pil seviyesi ve bağlantı kesilmesi durumlarında eve dönüş moduna geçen Türkiye'nin yerli ve milli silahlı drone'un uçuş menzili 5 kilometreye ulaşırken, uçuş irtifası ise 300 metreyi buluyor. 25 dakika süreyle havada kalabilen drone'un 7,62 milimetre kalibredeki Sarsılmaz imzalı silah sistemi yaklaşık 400 metre atış menzili sağlıyor.

SAR 556 hafif makineli tüfek de sergilendi

Sarsılmaz'ın yeni geliştirdiği ürünler arasında yer alan ve IDEF'23'te sergilenen SAR 556 hafif makineli tüfek, piyade kullanımının yanı sıra özel harekat birimlerince meskun mahallerde de kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

NATO standartlarında 5.56 milimetre mühimmat kullanan hafif makineli tüfek, Sarsılmaz'ın uzun yıllara dayanan birikiminin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Kullanıcı dostu tasarıma sahip olan SAR 5.56 gerek cephede gerekse meskun mahallerde farklı koşulların ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik kabiliyetleri barındırırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli silah envanterine önemli bir katkı sağlayacak.