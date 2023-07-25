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Bilim Teknoloji
AA 25.07.2023 13:42

Roketsan, yeni ürünleriyle IDEF'23'te

Roketsan, ilk kez sergilediği ürünleriyle Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23'te yerini aldı.

Roketsan, yeni ürünleriyle IDEF'23'te
[Fotograf: AA]

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da kapıları açık olacak olan IDEF'23 için Türk savunma sanayisinin ve dünyanın en güçlü sektör oyuncuları İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluştu.

Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat üreticisi olarak bu yıl 35'inci yaşını kutlayan Roketsan da IDEF'23'e fuarın en büyük stantlarından birinde 7'si ilk kez sergilenen 30 ürünüyle katılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğindeki en büyük savunma ve havacılık fuarı olan IDEF önemli görüşmelerin de merkezi oluyor. Çok güçlü bir kadro ile fuara katılım sağlayan Roketsan, standında yurt içinden ve yurt dışından çok fazla ziyaretçiyi, sektör profesyonellerini, devlet yetkililerini ve askeri delegasyonları ağırlıyor. Fuar boyunca görüşme takvimi yoğun olan Roketsan yetkilileri önemli anlaşma ve iş birliklerine imza atmayı hedefliyor.

7 ürün ilk kez sergileniyor

Dünyadaki muadillerine göre fiyat performans açısından öne çıkan ve tüm dünyada tercih edilir hale gelen ürünleriyle ilgiyi toplayan Roketsan'ın ilk kez sergilediği ürünler de beğeni topluyor.

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi UMTAS'ın menzili daha da arttırılmış versiyonu UMTAS GM, SİHA'lar ile birlikte tüm dünyaya nam salan Mini Akıllı Mühimmat ürün ailesinin Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı (IIR) başlıklı versiyonları MAM-L IIR, MAM-T IIR, Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER, çığır açan teknolojilerden biri olan Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze İHA-230, günümüz harp sahası şartlarına uygun olarak geliştirilen Mobil Hava Savunma Sistemi ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC'nin yeni geliştirilen versiyonu KMC-U IDEF'23'te Roketsan standında ilk kez sergilenen ürünler oldu.

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